El Solsonès celebrarà el 2 de juliol una nova fira per fomentar l’activitat associativa i el voluntariat a la comarca. El Rusc és una iniciativa creada per l’associació Deixant Empremta a través del projecte Teixim Solidaritat. En la fira, que serà la primera centrada únicament en les entitats de la comarca, hi participaran una quinzena d’entitats locals i voluntariat del Solsonès.

«Quan el vam plantejar a les associacions tothom va rebre molt bé la idea», expliquen des de Deixant Empremta. En aquest sentit han recollit les demandes d’algunes de les entitats del territori com per exemple que la gent s’impliqui més en entitats locals socials com poden ser Càritas, Creu Roja o Amisol. «La Fira és una manera de recollir totes les demandes i veure si hi ha gent interessada en implicar-se amb el voluntariat», expliquen.

La fira es durà a terme dissabte vinent i la seva activitat es centrarà a la plaça Major de Solsona. Les entitats participants tindran estands però també oferiran activitats diverses. « La idea és traslladar la informació de forma dinàmica», expliquen des de l’associació solsonina. En aquest sentit hi haurà excursions, tallers, tastos i música en directe. Destaca la conferència que durà a terme la Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT), al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató.

Deixant Empremta és una associació que treballa per impulsar el foment del voluntariat al territori. La fira El Rusc serà la cloenda del projecte Teixim Solidaritat amb el qual ja s’han anat fent diverses activitats que hi estan relacionades. La fira també servirà per establir sinèrgies entre entitats i persones que estiguin interessades en col·laborar-hi. En aquest sentit es preveu recollir les dades dels interessats per poder començar a crear una borsa de voluntariat amb la qual es pot donar sortida a demandes concretes de diferents entitats del territori.

Un dels objectius també és que el sector més jove s’involucri més, sobretot, en les entitats de caire social. Sovint aquestes estan dirigides per gent gran i tenen dificultats per trobar relleu o col·laboració de persones joves. La borsa de voluntariat i la fira també preveuen trobar una solució a aquesta problemàtica.