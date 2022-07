La Casa Gran del Miracle de Riner ha viscut aquest cap de setmana un doble esdeveniment cultural amb la inauguració de l'exposició «Grup 13: amistat, vocació, tradició», dedicada a l'emblemàtic col·lectiu artístic de la Catalunya Central, i el concert titulat «Cantare del Cuore Ci Fa Bene», a càrrec del Cor Lerània, esdeveniments que han aplegat en conjunt un centenar d’assistents.

El dissabte va quedar oficialment inaugurada a la Casa Gran l'exposició dedicada al Grup 13, considerat un dels darrers col·lectius de pintors de l'escola manresana actiu a les acaballes del passat segle XX i durant la primera dècada del segle XXI. L'exposició està organitzada pel col·lectiu GREHVAT.0 i l'Ajuntament de Riner.

El Grup 13 estava integrat per alguns dels noms més destacats del panorama artístic de la capital bagenca d'ençà de la segona meitat del passat segle XX, com ara Andreu Argelich, Joan Caballé, Jaume Casacuberta, Salvador Clotet, Andreu Descals, Josep Fornells, Mario García, Antoni March, Josep M. Massegú, Oriol Olivé, Maurici Pla, Rodrigo Rodríguez Comos, Antoni Sala, Ramon Salisi, Joan Sallent, Lluís Sanz, Josep M. Sarrate, Francesc Serrano, Antoni Sivillà, Josep Vila Closes i Isabel Vila Prat. Un total de vint-i-un pintors, molts d'ells ja traspassats, que van participar en les exposicions organitzades per aquest grup artístic al llarg d'una vintena d'anys.

Fruit del treball de recerca del col·lectiu GREHVAT.0, l'exposició compta amb un total de vint-i-dues obres representatives de cadascun dels pintors que van integrar el Grup 13, així com material documental divers de les diferents mostres celebrades per aquest col·lectiu. Alhora, totes les pintures s'exposen acompanyades de la seva cartel·la i d'una imatge i un breu semblant biogràfic de cadascun dels seus creadors. L'exposició es pot veure a la Casa Gran del Miracle fins el 18 de setembre.