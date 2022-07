Els senadors d’ERC Sara Bailac i Xavier Castellana es van reunir ahir amb un grup de jutges de pau del Solsonès i la Segarra per debatre sobre la nova llei estatal que pretén suprimir aquesta figura.

El senador del Solsonès, Xavier Castellana, va afirmar que «s’ha demostrat que els jutges de pau són un sistema de mediació eficaç, al voltant del 20% de casos es resolen per aquesta via i no arriben a altres instàncies judicials, ajudant a descongestionar un sistema que ja està prou carregat».

En aquest sentit, els representants d’ERC a Madrid es van comprometre a lluitar per mantenir la figura dels jutges de pau a tot Catalunya presentant esmenes a la nova llei estatal que ara està en tràmit. A més, traslladaran aquesta reivindicació per a que es debati en comissió parlamentària.