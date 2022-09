El fèretre d'Elisabet II passarà per una catifa vermella que ha estat elaborada per a l'ocasió per una empresa amb seu a Barcelona i fàbrica a Olius. Segons ha explicat la directora de Tèxtils Olius a 'RAC 1', quan van rebre l'encàrrec sabien que era per a la reina d'Anglaterra, "però no per què concretament", ha indicat Virginie Tissot.

Així acomiaden els britànics Elisabet II, la reina més longeva del món La firma ha confeccionat una catifa de llana, feta a mida i 100% natural. No ha transcendit el cost del producte, però sí que no ha estat econòmic. "Sabíem que era per al Palau Reial, però no que era pel funeral", ha afegit Tissot. Elisabet II va morir dijous als 96 anys. Encara no ha transcendit la data de la cerimònia de comiat, tot i que es calcula que serà el 18 o el 19 de setembre.