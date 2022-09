El Regne Unit s'ha aixecat aquest divendres devastat per la mort de la reina Elisabet II després de més de 70 anys de regnat. La monarca va morir ahir a la a tarda als 96 anys, a la seva residència d'estiu a Balmoral (Escòcia). La notícia de la defunció ha commocionat a milers de britànics. Des de l'anunci de la mort de la reina, molts d'ells s'han acostat a l'entrada del Buckingham Palace per mostrar les seves condolences deixant flors i altres objectes en record d'Elisabet II.

La Casa Reial britànica ha obert en el seu web un llibre de condolences en línia per a escriure una dedicatòria a la reina Elisabet II. Per a donar el condol a la difunta monarca, és necessari emplenar un formulari amb algunes dades com el nom, el correu electrònic o la localització des d'on s'envia el missatge.

Com s'ha acomiadat la premsa britànica d'Elisabet II?

Les portades de les edicions d'aquest divendres dels principals diaris britànics expressen dolor per la mort d'Isabel II i agraeixen pels seus 70 anys de regnat. "La nostra estimada reina ha mort", resa en grans lletres l'exemplar del "Daily Express" sobre un retrat en blanc i negre de la sobirana en la seva maduresa. Aquesta mateixa imatge és la triada per a la seva portada per "The Times", que opta per un sobri titular -"La mort de la reina"- i destaca que "el món plora a l'estimada sobirana".

"Els nostres cors estan trencats", lamenta el "Daily Mail", mentre que "The Sun" s'acomiada de la sobirana amb el titular "L'estimàvem, senyora". "The Mirror" només inclou dues paraules en la seva portada: "Thank You" ("Gràcies"), sobre un altre retrat que ocupa tota la seva portada, mentre que "The Daily Telegraph" cita una frase atribuïda a la mateixa reina, morta aquest dijous als 96 anys: "El dolor és el preu que paguem per estimar".

"Va complir amb el seu deure, senyora", titula el tabloide "Daily Star", sobre una de les més cèlebres fotografies de la jove Isabel II el dia de la seva coronació, el 1953. Aquesta mateixa imatge ocupa la portada de "The Guardian", que es limita a constatar el fet històric de la mort de la reina amb l'enunciat "Reina Isabel II (1926-2022)", el mateix que ha triat "Financial Times".

Mostra de condol de la comunitat internacional

La comunitat internacional ha reaccionat amb un sentiment pràcticament unànime de dolor per la defunció de la reina Elisabet II d’Anglaterra, «la roca» sobre la qual es va construir el modern Regne Unit, com la va definir la primera ministra britànica, Liz Truss. La ministra principal d’Escòcia, la independentista Nicola Sturgeon, va indicar que la mort d’Isabel II representa «un moment extremadament trist per al Regne Unit, la Commonwealth i el món». «La seva vida va ser d’una dedicació i servei extraordinaris. En nom de la gent d’Escòcia, transmeto les meves més profundes condolences al Rei i a la família reial», va dir a Twitter. Per la seva banda, el president de la República d’Irlanda, Michael D. Higgins, va expressar la seva «profunda tristesa personal» per la mort d’Isabel II, a qui va qualificar d'«amiga d’Irlanda».

Els líders de la Unió Europea (UE) van destacar que Isabel II «mai va deixar de mostrar-nos la importància dels valors duradors en un món modern» i «pocs van donar forma a la història global» com el va fer ella, segons va expressar el president del Consell Europeu, Charles Michel. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va destacar que l’«indestructible compromís i servei» de la reina van ser «un exemple per a tots». L’alt representant de la UE per als Afers exteriors i la Política de Seguretat, Josep Borrell, va subratllar que la UE «ret homenatge» a la «contribució única» de la sobirana britànica «a la construcció de la pau i la reconciliació».

El rei Felip VI d’Espanya va destacar el compromís i el sentit del deure de la reina Isabel II en un telegrama dirigit al seu fill i successor, Carles III, en el qual expressa les seves més sentides condolences, en el seu nom i també en el del poble d’Espanya.

La Casa Blanca va transmetre les seves condolences al Regne Unit i a la família reial britànica i va subratllar que aquest país és un dels seus principals aliats i que sota el seu regnat la relació bilateral va ser més forta «que mai». «Els nostres pensaments estan amb els membres de la família reial», va assenyalar la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. També el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va expressar les seves condolences al conjunt del Regne Unit i la Commonwealth per la «irreparable pèrdua» que suposa la mort d’Isabel II, mentre el primer ministre italià, Mario Draghi, va lamentar la defunció de qui va dir que ha estat «una figura destacada en la història del món durant els últims setanta anys». El president de França, Emmannuel Macron, va recordar Isabel II com a «una amiga de França» i una sobirana «de bon cor que ha marcat per sempre el seu país i un segle», mentre president alemany, Frank Walter Steinmeier, va destacar que va «marcar un segle», segons el comunicat transmès per la Presidència.