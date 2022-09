El Solsonès participa aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat amb una caminada o pedalada popular. Aquesta iniciativa, a la qual el Solsonès s’adhereix des de fa més de deu anys, serveix per promoure hàbits de desplaçament més sostenibles, segurs i saludables, a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric. L’activitat d’enguany, de participació gratuïta, consistirà en una caminada de 8,2 quilòmetres i una pedalada de 25 de Solsona a Lladurs.

L’itinerari passarà per dos indrets d’especial interès, que són la balma de les Cambres de Llera i la creu de la Contrella, amb visita guiada per part de Solsona Experience i de l’operari municipal de Solsona Josep Isanta. La jornada acabarà a l’escola de Lladurs, on s’oferirà un avituallament.