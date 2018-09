Cinc remeis casolans per arreglar la pantalla ratllada del teu mòbil

El contacte amb les claus en la bossa o una inesperada caiguda al terra poden provocar que la pantalla del teu mòbil es ratlli i ja no puguis veure la pantalla del telèfon en les mateixes condicions que abans.

El més segur és que sempre adquireixis un mòbil nou compris una funda o optis per posar-li un cristall temperat que, en cas de ruptura, sempre podràs substituir per una altre. Però si en el seu moment no vas ser previngut i el dany ja està fet, hi ha una sèrie de trucs que poden ajudar-te a pal·liar les conseqüències. Descobreix a continuació cinc remeis casolans per arreglar la pantalla del teu mòbil:

Pasta de dents

Agafa un drap de cotó i aboca una mica de pasta de dents. Després frega la pantalla i quan s'hagi assecat passa un drap humit per retirar l'excés de pasta.

Esmalt d'ungles transparent

Omple les rallades amb una mica de laca d'ungles transparent. Si vols que et quedi més uniforme aplica l'esmalt amb cura en tota la pantalla per aconseguir una pel·lícula protectora.

Pólvores de talc

Crea una massa amb pólvores de talc i una mica d'aigua. Frega la pantalla i quan hagi passat una estona, frega amb un drap humit.

Bicarbonat de sodi

Si no té pólvores de talc a mà pot provar a fer la mateixa pasta que en la solució anterior, però amb bicarbonat.

Cremes per a cristalls de cotxe

En qualsevol botiga de subministraments per a l'automòbil pots trobar una crema especial per les ratellades dels automòbils. Compra la crema especial per als vidres i segueix les seves instruccions, però aplicant-les a la pantalla del teu telèfon.