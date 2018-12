Go Retro! Portable: 260 clàssics per dur on vulguis

Durant aquests últims mesos hem contemplat el ressorgir d'una quantitat de videoconsoles domèstiques clàssiques en versions reduïdes, com NES Classic, SNES Classic, TheC64 Mini, Neo Geo Mini o PlayStation Classic, però Retro-Bit, el veterà i respectat fabricant especialitzat en sistemes clàssics porta a l'avantguarda del món dels jocs retro des de 2007, presentant plataformes innovadores que ens han permès tornar a experimentar les diferents etapes dels jocs retro. Continuant amb la tradició, però en aquesta ocasió apostant per un sistema portàtil, l'empresa comercialitza la seva última llaminadura denominada: Go Retro! Portable, que pretén portar tots els grans aspectes dels jocs de la vella escola al jugador modern.



Una connexió amb el passat

Go Retro! Portable agrupa més de 260 jocs en una petita consola de butxaca amb la seva pròpia pantalla LCD il·luminada de 2,8 polzades i presenta diversos clàssics de NES amb llicència oficial de companyies com Capcom i Data East. El sistema portàtil ocupa aproximadament la mateixa mida que una Game Boy Color -de fet, el disseny s'inspira en la Super Retro Boy i incorpora un disseny molt similar per als controls, encara que aquí tenim quatre botons en lloc dels dos habituals -«TA 'i' TB» molt útils per als jocs de trets. També s'inclouen els botons d'inici i selecció, igual que la tecla «Reset», que ens porta ràpida i eficientment fins al menú principal de la consola, el lloc on trobem el llistat de títols. Al costat esquerre del dispositiu trobem l'interruptor d'encesa, mentre que a la dreta s'ha disposat el control de volum. Un LED vermell a la part superior de la unitat ens indica de forma nítida quan el sistema portàtil es troba encès.

L'última videoconsola de Retro-Bit s'alimenta mitjançant quatre piles AAA, tot i que també es pot fer servir un cable Micro-USB per alimentar la unitat: el port està situat a la part inferior de la consola, intercalat entre una presa de sortida AV per jugar a la televisió amb el seu corresponent cable i un connector per a auriculars de 3,5 mm. La vida útil de les piles té una durada de fins a 10 hores, encara que això depèn, òbviament, de la qualitat de les bateries utilitzades, però, en qualsevol cas, l'extensió d'una càrrega de bateries és elevada.

Gràcies als acords i llicències de jocs de The Tetris Company, Capcom i G-Mode, (aquest últim, propietari de gran part de les propietats intel·lectuals de Data East), Go Retro! Portàtil ve precarregat amb una selecció de notables èxits de NES, com «BurgerTime», «Mega Man 2 i 3», «Mighty Final Fight», «Strider«, «Section-Z», «Bad Dubtis», «Ghosts n Goblins», «Tetris» o «1943». Aquests s'acompanyen d'una selecció de jocs de Piko Interactive, com «Target Renegade», «Noah' s Ark» o «Motor City», fins a completar una biblioteca amb més de 260 títols que s'executen amb formes excel·lents, animacions suaus, un àudio excel·lent i una capacitat de reproducció brillant. El catàleg de jocs que inclou la consola es manté molt fidel als originals i l'estil de jugar anterior: molts bip-bips, gràfics característics d'una altra època i certa dificultat amb els controls que, pensant en el que estem acostumats avui, es tornen exigents i mancats d'indulgència. És una experiència nostàlgica de veritat, amb tot el que això comporta.



Conclusions

Bàsicament, Go Retro! Portable ens ofereix una forma simple i sense esforç de submergir-nos en els videojocs retro amb un competitiu preu de venda. Una magnífica oportunitat per a reviure aquesta bateria de clàssics intemporals sense haver de molestar-se a buscar consoles, comandaments de control, cartutxos i com a guinda, podem evitar estar confinats a casa. En definitiva, amb la nova consola portàtil de Retro-Bit, ara podem portar l'experiència d'aquelles meravelloses consoles domèstiques a qualsevol lloc amb un sistema tan còmode com eficient.