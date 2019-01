Samsung presentarà el Galaxy S10 a San Francisco una setmana abans del MWC

El multinacional sud-coreana Samsung ha posat aquest dijous data de presentació per al seu nou model de telèfon intel·ligent, el Galaxy S10, que tindrà lloc el 20 de febrer a San Francisco (Califòrnia, Estats Units), una setmana abans que comenci el Mobile World Congress (MWC).

El gegant asiàtic ha sorprès amb la revelació en el transcurs de la fira CES 2019 d'electrònica de consum que se celebra aquests dies a Las Vegas (Nevada) i on la companyia té una destacada presència.

El Galaxy S10 serà el model amb el qual l'empresa celebri el desè aniversari de la seva sèrie Galaxy i, encara que no ha ofert cap detall sobre el que pot esperar-se d'aquest telèfon, la premsa especialitzada de seguida ha especulat amb la possibilitat que es tracti d'un dispositiu plegable.

Precisament LG, el gran rival de Samsung, va presentar dilluns a Las Vegas un televisor d'alta definició que s'enrotlla sobre si mateix, cosa que va suggerir que el 2019 pot ser l'any del llargament anunciat telèfon plegable.

D'una altra banda, també s'espera que el Galaxy S10 sigui el primer telèfon d'una gran firma capaç d'operar a la xarxa sense fil d'altíssima velocitat 5G, per a la qual s'esperen grans avenços aquest any i cridada a substituir l'actual estàndard, el 4G, en el pròxim lustre.

L'anunci ha estat una sorpresa tant pel lloc en el qual es va fer (normalment CES no és l'escenari de grans novetats per al mòbil) com pel seu contingut, ja que Samsung es reservava habitualment les seves presentacions de telèfons per al Mobile World Congress que se celebra al febrer a Barcelona.

El Galaxy S10 serà presentat el 20 de febrer a les 11.00 del matí (19.00 GMT) a l'auditori Bill Graham de San Francisco.