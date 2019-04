Els iPhone de 2019 tindran càmeres ocultes

Tots els models d'iPhone en els quals treballa Apple actualment de cara al seu llançament en aquest any 2019 inclouran sensors de càmera de 12 megapíxels fabricats per Sony que utilitzaran un sistema de recobriment per a ocultar les lents, segons l'analista Ming-Chi Kuo.

Els nous models d'iPhone de 2019 apunten a tenir una càmera davantera integrada per un sol sensor de 12 megapíxels, enfront de la càmera de 7 megapíxels present actualment en els iPhone XS i XS Max, com ha assegurat l'analista i ha recollit el portal Macrumors.

Apple treballa actualment en tres models d'iPhone, per a succeir als actuals iPhone XS, XS Max i XR. En els dos primers casos, tindran una pantalla OLED de 5,8 i 6,5 polzades, mentre que el successor de l'iPhone XR presentarà una pantalla de 6,1 polzades.

Els nous iPhone XS i XS Max de 2019 comptaran també amb una càmera posterior amb triple sensor, i en tots els casos es tracta de càmeres de 12 megapíxels fabricades per Sony, entre elles una lent ultra angular, que s'afegeix a un teleobjectiu i una lent angular.

En relació a la càmera, Kuo ha advertit que Apple treballa en una "tecnologia de recobriment de lents negres" per al cristall que la recobreix, que té com a objectiu ocultar la càmera i fer-la "més discreta". Aquest sistema s'aplicarà tant per a les cambres posteriors com per a les davanteres.