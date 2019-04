Què faig si em suplanten el compte de Facebook o d'altres xarxes socials?

Amb la irrupció d'internet es va erigir un nou món, una nova dimensió a la qual les societats desenvolupades no van trigar a endinsar-se. Amb el pas del temps més països van anar accedint als serveis d'aquesta era digital i avui en dia, pràcticament tot el planeta té accés a aquest univers virtual.

L'aparició d'aquest paradigma va suposar la creació d'infinitat de serveis que faciliten el nostre dia a dia, encara que també han sorgit nous problemes. I és que, part de la nostra vida s'ha traslladat a un món digital, de vegades, tan perillós com el món físic.

Un dels problemes que més ens preocupen és que algú, en algun lloc del món, ens robi la identitat i que es faci passar per nosaltres. I és que, el perill és real: poden hackejar i accedir als nostres comptes en diferents xarxes socials i començar a publicar en el nostre nom.

Si percebem alguna activitat anòmala o que han entrat en els nostres perfils, hem de tractar d'accedir al compte i canviar les contrasenyes. Si aconseguim recuperar el control, haurem de crear una nova clau que no contingui cap similitud amb l'anterior. En canvi, si no podem ni tan sols accedir a les nostres xarxes socials hauríem de comunicar-ho als gestors de la pròpia xarxa social o, si el problema és greu, acudir a les autoritats.

Per recuperar els nostres perfils de Facebook o altres xarxes socials podem optar per posar-nos en contacte amb els responsables del servei per explicar el nostre problema. La xarxa social de Mark Zuckerberg compta amb un apartat al qual pots accedir per fer una denúncia. Instagram i Twitter també ofereixen mecanismes similars per fer constar que hem patit algun tipus d'atac d'aquesta índole. D'aquesta manera, treballaran per solucionar el problema i proposar-nos alguna solució.

Si ho creiem oportú, podem optar a denunciar els fets davant les autoritats ja que poden ser constitutius de delicte. Si ens veiem en una d'aquestes angoixants situacions, hem de tractar de recopilar tota la informació possible. Podríem fer captures de pantalles que verifiquin el que està passant, guardar les imatges, no esborrar els missatges o xats que hagin originat, ni les fotografies o vídeos.

Però, per estalviar-nos el mal tràngol, sempre és preferible fer un ús responsable i seguir una sèrie de passos per evitar que puguin accedir als nostres comptes. Si utilitzem contrasenyes fortes serà més difícil que puguin suplantar la identitat. També hauríem de revisar la política de privacitat de la xarxa social i utilitzar un perfil privat al qual només puguin accedir les persones que nosaltres autoritzem. Les compres que portem a terme a través dels nostres perfils hem de fer-les de forma segura, en llocs de confiança.