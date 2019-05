Els creadors de «God of War» i «Borderlands», estrelles del Gamelab de Barcelona

El director creatiu i guionista de 'God of War', Cory Barlog, i el creador de 'Borderlands', Randy Pitchford, seran dues de les estrelles més destacades del fòrum del vídeojoc barceloní Gamelab, que se celebrarà a la capital catalana del 26 al 28 de juny. 'God of War', l'última versió del qual, estrenada l'any passat, ha venut fins ara 10 milions de còpies, ha aconseguit 3 premis Bafta, 2 Game Awards i el D.I.C.E. Game of the Year de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Interactives. De 'Borderlands' se n'acaba d'anunciar una tercera entrega i les dues primeres han col·locat més de 43 milions de còpies al mercat. Pitchford també ha participat en títols d'èxit del sector com 'Halo', 'Duke Nukem' o 'Shadow Warrior'.

Un altre convidat estrella serà el fundador de Quantic Dream, David Cage, artífex de títols com 'Heavy Rain' o 'Detroit: Become Human', i també hi haurà Brendan Greene, un dels responsables de 'Player Unknown's Battlegrounds', que ha venut més de 50 milions de còpies i ha arribat a comptar amb més de 3 milions de jugadors simultanis només en PC.

Una altra personalitat destacada a l'edició 2019 del Gamelab és Ryan Smith, director de 'Marvel's Spider-Man' per a PlayStation 4, un èxit de crítica alabat pels afeccionats al personatge per la fidelitat que el joc mostra cap a l'univers d'un dels superherois més famosos de la casa del difunt Stan Lee.

Però Gamelab també para atenció al sector del joc independent, i en aquest sentit comptarà amb la presència dels creadors de 'Gris', Adrián Cuevas, Roger Mendoza i Conrad Roset. Altres creadors independents presents a la trobada seran el finlandès Arvi Teikari, creador del joc 'Baba is you'.

En l'àmbit del talent empresarial, aquest any els responsables de la trobada destaquen la presència de la consultora i exdirectora executiva de Game Developers Associations, Kate Edwards –considerada, segons Gamelab, una de les dones més poderoses del món del videojoc-, o la dissenyadora sènior a la franquícia esportiva Fifa Katie Scott.

La trobada del videojoc reserva, finalment, un espai per al cinema. El director i productor de cinema rus establert a Hollywood Timur Berkmambetov presentarà 'Screenlife', una tecnologia desenvolupada per l'estudi Bazelevs que proposa un nou llenguatge digital per crear projectes narratius complets dins del marc d'una pantalla.