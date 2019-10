Els telèfons de Google detecten si el seu usuari pateix un accident de trànsit

Google ha llançat una nova funció dins de la seva aplicació d'emergència integrada en els seus telèfons Pixel que detecta quan l'usuari ha patit un accident de trànsit, tot i que, de moment, només està disponible als Estats Units.

Així ho ha revelat la companyia a través de la descripció a la Play Store de la seva última actualització de l'app 'Seguretat personal' (app d'informació d'emergència integrada en els telèfons Pixel), en la qual anuncia una nova funcionalitat que detecta quan l'usuari ha patit un accident de trànsit i truca al nombre d'emergència de manera automàtica.

"Si el teu telèfon detecta que has tingut un accident de cotxe, pot trucar a emergències per tu", expliquen en la descripció. El sistema utilitzarà la localització, els sensors de moviment i el so ambient per detectar si s'ha produït un accident.

Si el dispositiu pensa que això ha estat així, vibrarà, reproduirà un so al màxim volum i preguntarà a l'usuari si necessita ajuda. Si la persona no respon, el dispositiu trucarà automàticament al número d'emergències, i proporcionarà la localització en què es trobi la persona.

Si es tracta d'una detecció d'accident falsa, l'usuari podrà prémer el botó 'estic bé', passant a una pantalla on haurà de detallar què ha passat entre les opcions 'Sense accident' o 'Petit accident', per tal de millorar la funció.

A més, la companyia ha introduït una altra funcionalitat que permet compartir alhora amb tots els contactes d'emergència registrats en l'aplicació la localització o un missatge curt quan l'usuari es trobi en una situació d'emergència. "Amb els avisos d'emergència, pots enviar ràpidament un missatge curt i la ubicació a tots els teus contactes d'emergència", es pot llegir en la descripció.

D'altra banda, s'introdueix també com a novetat la possibilitat de controlar que la informació d'emergència aparegui a la pantalla de bloqueig del telèfon. Fins ara, la informació mèdica de l'usuari, així com els seus números de contacte d'emergència apareixien per defecte a la pantalla quan el dispositiu estava bloquejat "per ajudar els serveis d'emergència".