Tot el que fas a WhatsApp que pot ser delicte

WhatsApp és ja una part indispensable del nostre dia a dia. A través d'aquesta aplicació mantenim el contacte amb els nostres estimats, compartim enllaços, enviem fotos a altres persones i una infinitat de coses més.

Però de totes aquestes coses... Alguna vegada t'has parat a pensar en les que poden ser considerades delicte? Deixant de costat les estafes i les infraccions més òbvies, aquí et recopilem tot el que es fa en WhatsApp i que pot ser punible.

Compartir captures de pantalla

Compartir en un xat una captura de pantalla d'una conversa de la qual formis part pot considerar-se delicte en funció de les dades que apareguin en ella. Si en aquesta captura apareix el nom, la foto o el número de telèfon d'una altra persona, aquesta podria denunciar-te per revelació de secrets.

Però no sols les dades personals que apareguin en aquesta captura poden ser susceptibles de delicte. La Llei orgànica 1/1982 estableix en el seu article setè que si en aquesta "la divulgació de fets relatius a la vida privada d'una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom" també pot ser punible.

La situació és molt més greu quan cap dels membres de la conversa forma part del xat del qual s'ha fet la captura de pantalla. L'article 197 del Codi Penal estableix una pena d'un a quatre anys de presó per a qui "per a descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d'un altre, sense el seu consentiment, s'apoderi dels seus papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualssevol altres documents o efectes personals". En el mateix article també s'explica que "s'imposarà la pena de presó de dues a cinc anys si es difonen, revelen o cedeixen a tercers les dades o fets descoberts o les imatges captades".



Les amenaces o les injúries

Molta gent se sol oblidar que encara que es realitzin des de darrere d'una pantalla, els delictes continuen sent delictes. És per això que les amenaces, les injúries, els delictes d'odi, les frases racistes o els acudits homòfobs , per exemple, que s'escriguin per WhatsApp poden tenir les mateixes conseqüències per a qui els duu a terme que en la vida real. Això sí, tot depèn de la relació prèvia entre els participants en la conversa, del grau de l'amenaça o injúria i d'altres factors.



Afegir a una persona a un grup de WhatsApp

Segurament t'ha ocorregut en alguna ocasió. Has anat a mirar el mòbil i t'has trobat amb què algú t'havia afegit a un grup amb persones a les quals no coneixies. Doncs bé, fa ja algun temps que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) es va pronunciar sobre aquest tema: incloure números de telèfon en grups de WhatsApp sense consentiment és il·legal.

L'organisme va resoldre d'aquesta manera el conflicte entre l'Ajuntament de Boecillo (Valladolid) i un dels seus veïns. I és que l'home va denunciar a l'alcaldia després de ser inclòs sense el seu consentiment en un grup de WhatsApp al costat d'altres 255 persones. L'AEPD va considerar que l'Ajuntament va infringir el que es disposa en els articles 4.2 i 10 de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), tipificades com a infracció greu.

L'article 4.2 d'aquesta llei disposa que "les dades de caràcter personal objecte de tractament no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades haguessin estat recollits". També afegeix que "no es considerarà incompatible el tractament posterior d'aquests amb finalitats històrics, estadístics o científics".

Per part seva, el punt 10 estableix que "el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase de tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte dels mateixos i al deure de guardar-los, obligacions que subsistiran encara després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer, o, si escau, amb el responsable d'aquest".



Espiar el compte d'una altra persona

Espiar les converses de WhatsApp d'una altra persona és una mica més habitual del que ens agradaria, especialment entre parelles. No obstant això, el que molts no s'adonen és que es tracta d'un atemptat contra la privacitat i que pot ser denunciable i castigat segons l'article 197 del Codi Penal.



Infringir els drets d'autor

WhatsApp prohibeix als seus usuaris enviar o pujar imatges, vídeos o qualsevol altre contingut que estigui protegit amb drets d'autor, de privacitat, propietat intel·lectual o altres drets de propietat.