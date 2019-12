Les millors 'apps' per aprimar-se i menjar bé

L'estil de vida sedentari que regna en la societat actual ha fet que qualsevol ajuda per a posar-se en forma sigui ben rebuda. Perquè sortir a córrer en els dies d'hivern costa, però si al mòbil hi tens un entrenador personal costa una mica menys.

Les aplicacions per perdre pes s'han convertit en una eina indispensable per als que intenten posar-se en forma. Aquestes et proposen exercicis, dietes i plans personalitzats d'entrenament que t'ajudaran a aconseguir els teus objectius.

Et proposem una llista amb algunes de les millors 'apps' per aprimar-se i menjar bé que podràs trobar per a mòbils iOS i Android.

Runtastic

Aquesta aplicació és ideal per als amants del 'running' i dels esports a l'aire lliure en general. Runtastic no només et connecta amb corredors de tot el món, sinó que també t'ajuda a millorar la teva marca personal fixant les teves metes, animant-te a participar en reptes o creant plans d'entrenament en funció dels teus objectius.

8fit

8fit t'ajudarà a posar-te en forma sense sortir de casa. L'aplicació desenvolupada per Urbanite Inc compta amb un extens catàleg de rutines d'entrenament que podràs realitzar en qualsevol lloc i a qualsevol hora, ja que per fer-les no necessites equipament. A més, en aquesta 'app' podràs trobar plans de menjar personalitzats i saludables.

Freeletics

La companyia Freeletics ha desenvolupat diverses aplicacions per perdre pes. La més popular és Freeletics Bodyweight, una aplicació gratuïta amb la qual podràs fer exercici sense aparells ni peses en qualsevol lloc, ja siguis un principiant o un assidu a gimnàs. Si el que busques és aprendre a menjar bé o una dieta específica, Freeletics Nutrition és la teva aliada.

Yazio

Aquesta 'app' et crearà un pla nutricional adaptat a les teves necessitats, a més d'ajudar-te a comptar les calories que consumeixes diàriament, registrar les teves activitats diàries i oferir-te una pila de receptes baixes en calories. Sens dubte, una de les millors aplicacions per aprendre a menjar bé.

7 Minutos

La manca de temps ja no és una excusa per no posar-se en forma. Amb aquesta aplicació podràs entrenar des de casa en només 7 minuts. Les rutines d'aquesta 'app' es basen en el HICT (entrenament en circuit d'alta intensitat), una forma eficaç de millorar la musculatura i la forma aeròbica.

Nootric

Si li que busques és canviar els teus hàbits alimentaris i aprendre a portar una vida sana, aquesta és la teva aplicació. La versió gratuïta de Nootric ofereix una àmplia gamma de receptes saludables, menús setmanals baixos en calories, consells i exercicis en vídeo que t'ajudaran a perdre pes i a enfortir els músculs.