Els menors es connecten a Internet més de 3 hores diàries

Els menors d'entre 9 i 16 anys es connecten a internet més de tres hores diàries a Espanya, principalment per a activitats relacionades amb la comunicació i l'entreteniment, segons l'informe 2020 de la investigació internacional EU Kids Online sobre l'ús que fan els nens de 19 països europeus.

El temps que passen en línia en general tots els nens europeus oscil·la entre les dues hores de Suïssa i dos quarts de quare de Noruega. Aquest temps s'ha duplicat en alguns països pel que fa a la mateixa enquesta duta a terme el 2010.

L'equip espanyol d'aquesta investigació, liderat per la doctora en Sociologia i professora de la Universitat del País Basc (UPV / EHU), Maialen Garmendia, ha extret aquestes dades després de participar al costat de la resta d'equips dels altres països en l'enquesta a més de 25.000 nens entre tardor de 2017 i l'estiu de 2019, segons ha informat aquest dilluns l'esmentada universitat en un comunicat.

Els menors espanyols fan servir internet fonamentalment per comunicar-se amb familiars i amics (70%), i per a activitats d'oci, entre elles escoltar música (63%), veure vídeos (55%) i jugar online (46%). En menor mesura, es connecten per a tasques escolars (43%) i l'accés a xarxes socials (37%). Un de cada tres nens admet que alguna cosa els va molestar d'aquestes activitats online en l'últim any.

Segons l'enquesta, el professorat no supervisa les activitats online i tendeix a ser més restrictiu (39%) que proactiu (29%) en les seves recomanacions. Les restriccions són grans amb els adolescents (43%) que amb els preadolescents (33%).

D'aquestes dades, els investigadors conclouen que un canvi pedagògic en Primària i Secundària, i unes polítiques educatives orientades cap a un ús més segur d'internet "contribuirien" a un major desenvolupament de la competència digitals de la infància i l'adolescència.

Pel que fa als resultats globals en tots els països, l'informe destaca que les experiències en línia d'aquests menors no poden definir-se en el seu conjunt "com a positives o negatives", ja que una mateixa activitat té diferents repercussions en cada menor. Cita com a exemple que per a la majoria d'ells va ser una experiència "interessant" mantenir trobades amb persones que havien conegut a internet (83% a Espanya, 52% a Eslovàquia i el 86% a Romania). En la majoria dels països, menys del 5% dels que van mantenir aquestes cites es van manifestar "molt o bastant disgustats".

Entre el 7% d'Eslovàquia i el 45% de Malta van confessar que s'havien sentit molestos per alguna cosa ocorreguda en línia en l'últim any, tot i que la majoria van dir que es va tractar d'un "episodi esporàdic" que van comentar als seus progenitors o amics, però no als seus professors. A més, un de cada deu mai rep recomanacions de seguretat en línia dels seus pares, professors o parells, i un de cada cinc, gairebé mai.