Les trucades i videotrucades de WhatsApp ja admeten vuit participants. T'expliquem com fer-ne!

WhatsApp ha ampliat de quatre a vuit les persones que poden participar de forma simultània en una trucada o videotrucada grupal, una novetat disponible des d'aquest dimarts tant per iOS com per Android.

Per poder fer una reunió virtual amb fins a vuit persones cal que tots els participants tinguin actualitzada la seva versió de WhatsApp. Per a iOS és la 2.20.50 i per a Android, la 2.20.141.

Com funciona? Busca l'opció "Trucades" dins del teu WhatsApp. A continuació has de prémer l'Icona D'un telèfon amb un + (en Android, a la part inferior dreta de la pantalla). Escollir "Nova trucada en grup" i procedir a seleccionar els fins a vuit contactes que vols convocar a la videoconferència o trucada.

Durant l'últim mes, la gent ha dedicat una mitjana de 15.000 milions de minuts a el dia a les trucades de WhatsApp, el que equival a una mica més de 1.900 anys, com indiquen des de la companyia tecnològica.

Aquestes dades són fruit de les mesures de confinament i distància social amb motiu de la pandèmia de Covid-19 que manté a les persones a casa seva i lluny dels seus familiars i amics. Per això, des WhatsApp han duplicat el nombre de membres que poden participar en una trucada de vídeo o trucada de veu grupal des de l'aplicació mòbil, que passa a de quatre a vuit.

Com assenyalen en un comunicat, les trucades de veu i les trucades de vídeo realitzades en WhatsApp estan protegides per defecte amb un xifrat d'extrem a extrem, el que significa que només l'usuari i les persones a les que crida poden accedir a la trucada o els missatges que comparteixen.