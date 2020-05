La Intel·ligència Artificial també pateix el coronavirus

Diverses companyies que ofereixen serveis tecnològics a Espanya han reconegut que els seus algoritmes d'Intel·ligència Artificial (IA) han experimentat errades de funcionament degut als canvis bruscos en el comportament de les persones causats per la pandèmia de coronavirus, igual que han fet abans els desenvolupadors de IA en la resta del món, i que s'aprecia en els errors del reconeixement facial amb màscares o en els sistemes de detecció de frau.

La setmana passada, una recerca de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT, els Estats Units) va advertir sobre aquest fenomen. Segons els proveïdors tecnològics internacionals, les fallades de la IA han afectat sectors molt diferents, des de les recomanacions de les plataformes de 'streaming' fins als sistemes d'inventaris automatitzats de les botigues.

Ara, companyies que ofereixen serveis IT a Espanya com són Atos Ibèria i Fujitsu han confirmat a Europa Press que aquests problemes també s'han registrat a nivell local. El seu impacte s'ha centrat en els mecanismes de reconeixement facial quan les persones porten posades màscares i de forma més general han afectat també sectors com el comerç, els transports i la logística.

"Tot algoritme d'IA basa la seva 'intel·ligència' en les dades que van ser utilitzades per al seu entrenament", ha assegurat a aquesta agència Carlos Cordero, CTO de Fujitsu. En el cas dels mecanismes de reconeixement facial, aquests s'han entrenat amb imatges de cares completes, per la qual cosa l'ús de màscares com a protecció enfront de la Covid-19 implica problemes.

Per a evitar-los, ja existeixen alguns sistemes de reconeixement facial que funcionen amb màscara, com els desenvolupats per la companyia barcelonina Herta i recentment pel Grup SPEC, entro uns altres, aquest últim capaç també de mesurar la temperatura a distància.

Amb aquest mateix motiu, altres membres de la indústria a nivell internacional, com la 'startup' estatunidenca Workaround i la Universitat de Wuhan (la Xina), han començat a elaborar bases de dades amb fotografies de rostres de persones amb màscares recopilades a través d'Internet, en alguns casos procedents d'imatges xarxes socials com Instagram. En tots dos casos aquestes dades s'han publicat de manera oberta en la plataforma Github.