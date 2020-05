Aquesta és la nova estafa per Whatsapp que et robarà les claus de verificació

Una nova estafa que s'ha distribuït per l'aplicació de missatgeria WhatsApp es fa passar pel servei tècnic de la plataforma per a fer-se amb les claus de verificació dels usuaris informant d'un suposat inici de sessió il·legítim.

Així ho ha advertit el portal WABetaInfo, que ha tingut coneixement del frau a través d'un usuari de WhatsApp de Paraguai, qui va rebre un missatge personal d'un compte amb el logo de WhatsApp que s'identificava com el suport tècnic de l''app'. L'estafa està escrita en espanyol, amb errors de gramàtica.

En el missatge fraudulent, els cibercriminales intenten enganyar a l'usuari afirmant que "recentment s'ha registrat un compte de Whatsapp amb el seu número". "No podem determinar si l'inici de sessió és legítim", afegeixen.

Sota aquest pretext i amenaçant amb una suposada "suspensió indefinida", els estafadors busquen fer-se amb els codis de verificació de sis dígits de WhatsApp que s'envien per SMS per a identificar als usuaris.

WhatsApp mai escriu als usuaris per WhatsApp de manera personal, i si ho fa (per a anuncis globals, però és molt estrany) sempre mostra visible un indicador de verificació verda, com ha recordat WABetaInfo, alguna cosa que no estava present en aquest frau.

Així mateix, l'aplicació mai demana les seves dades personals ni els seus codis de verificació als usuaris, com recorden des del portal especialitzat.