Catalunya, entre els cinc països més avançats en digitalització d'Europa

Catalunya se situa entre els cinc països d'Europa més avançats en digitalització, segons el 'Digital Economy and Society Index' (DESI) elaborat per la Comissió Europea. L'informe atorga a Catalunya un grau de digitalització d'un 62,5%, deu punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea. La connectivitat, el capital humà i els serveis públics digitals són les "palanques" del creixement digital, mentre que la venda de productes en línia o la política de dades obertes són les principals assignatures pendents. En conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha valorat molt positivament les dades, especialment les de la dimensió de connectivitat, on Catalunya ocupa la quarta posició.

"Un país connectat avui és un país amb futur", ha assegurat. Catalunya obté el lideratge en cobertura de banda ampla mòbil i se situa en segona posició pel que fa a la implantació de banda ampla ràpida. La connectivitat a Catalunya ha assolit un valor de 71,7% el 2019, gairebé dotze punts per sobre de la mitjana europea.

Pel que fa al capital humà, Catalunya arriba a un 58,7% i ocupa el vuitè lloc. El territori és líder en graduats en TIC però ocupa la divuitena posició en el nombre d'especialistes. "Hi ha un desajustament entre els sistemes educatius i el mercat laboral", ha explicat el coordinador del Lab d'Economia Digital d'Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad de la Universitat de Deusto, Agustín Zubillaga.

En matèria de serveis públics digitals, Catalunya obté la cinquena posició, amb un 78,1%, i és líder en 'e-health' gràcies a l'extensió de l'intercanvi de dades mèdiques i la recepta electrònica. Catalunya també obté la millor posició en serveis públics digitals per a les empreses però l'informe assenyala marge de millora en el segment de dades obertes.

En relació amb la integració de la tecnologia a les empreses, Catalunya obté la desena posició, amb pràcticament un 47%. En aquest apartat, Catalunya manté un bon comportament en l'intercanvi electrònic d'informació i l'ús de xarxes socials, però té un marge de millora en les actuacions de foment de les tecnologies digitals avançades com el BigData o el comerç electrònic per part de les pimes. "Les empreses fan servir la tecnologia però no rendibilitzen el seu ús en les activitats comercials", ha manifestat Zubillaga.

Quant a l'ús de serveis d'Internet, Catalunya destaca per ser líder en usuaris habituals d'Internet i compres en línia, amb un 97,2% i un 91,5%, respectivament. Tot i això, ocupa la darrera posició pel que fa al consum digital de música, vídeos i jocs, amb un 56,8%, i se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea en vendes i banca en línia.

En general, Catalunya obté un grau de digitalització del 62,5%, per davant de països com el Regne Unit, Luxemburg, Irlanda o Estònia. Catalunya només queda per darrere de Finlàndia, Suècia, Holanda i Dinamarca, històricament líders en el desenvolupament digital a Europa.

Enguany és la primera vegada que es presenten els resultats del DESI calculat per a Catalunya. L'Estat ocupa l'onzena posició en digitalització entre els països europeus i té un bon comportament en l'àmbit de serveis públics digitals. Tot i això, pràcticament la meitat de la població espanyola no té competències bàsiques d'internet i un 8% no n'ha fet servir mai, segons ha explicat el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas.



L'impacte de la covid

Tarradellas ha assegurat que la digitalització és "clau" en la recuperació econòmica després de la pandèmia. De fet, ha assegurat que la crisi del coronavirus ha posat de manifest la importància dels actius digitals com una manera de permetre la continuïtat de l'activitat econòmica i fer un seguiment de la propagació del virus.

El representant de la Comissió Europea a Barcelona ha destacat la importància d'apostar per un desplegament de la xarxa 5G, el desenvolupament de xarxes de molta alta capacitat o la formació professional perquè els treballadors tinguin competències digitals com a elements imprescindibles per tenir una recuperació "sòlida".

A més, ha convidat a la Generalitat i les empreses a identificar projectes de digitalització per poder beneficiar-se dels fons de reconstrucció europeus. "Una part molt important dels fons es destinaran, com a subvencions o crèdits, a la transformació digital", ha manifestat.



El manteniment de la conselleria

En la roda de premsa, Puigneró ha destacat la tasca de la conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública i ha afirmat que l'existència d'un departament dedicat a aquest àmbit el situa com una "prioritat" pel Govern. "No s'entendria que un futur govern de Catalunya no donés continuïtat, no només a les polítiques digitals, sinó a una conselleria que les impulsés", ha manifestat.