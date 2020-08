Com cuidar els mòbils durant l'estiu

Per a molts, les vacances d'estiu estan molt a la vora i, encara que sigui una temporada destinada a desconnectar del treball i la rutina, la majoria de les persones continua utilitzant bastant els seus telèfons mòbils.

De fet, el 80% dels espanyols passa durant les vacances al voltant de dues hores i mitja amb el mòbil cada dia, segons una enquesta realitzada per Tiendeo.com.

En utilitzar els telèfons durant les vacances d'estiu, els usuaris han de tenir en compte una sèrie de recomanacions per tal de cuidar els seus dispositius, segons ha assenyalat la companyia Back Market.

Igual que les persones, els telèfons mòbils també poden veure's afectats per les altes temperatures i durant l'estiu, la calor es converteix en un dels majors enemics dels dispositius electrònics.

Per això, els usuaris han d'evitar l'exposició directa al sol, ja que els telèfons mòbils poden escalfar-se massa i acabar funcionant pitjor.

No obstant això, guardar el telèfon en una motxilla o una bossa que estigui exposat al sol no és una solució, ja que l'efecte serà el mateix que si el dispositiu està exposat directament. En aquest sentit, els usuaris hauran de guardar els seus telèfons en un lloc amb ombra i fins i tot és recomanable que el mantinguin apagat.

Per tal de controlar la temperatura dels dispositius existeixen algunes aplicacions destinades a això, que avisen als usuaris quan el telèfon està massa calent, encara que també hi ha molts mòbils que compten amb la seva pròpia funció de control de temperatura.

En moltes ocasions, els usuaris també s'emporten els seus telèfons mòbils a la platja i cal tenir en compte que un dels pitjors enemics dels dispositius mòbils són les cremes solars, la sorra de la platja, l'aigua i la humitat.

Per tal d'evitar que el telèfon agafi humitat, no es mulli i no es taqui de crema, els usuaris han d'assegurar-se que tenen les mans completament seques quan agafen el seu telèfon.

A més, si la pantalla del telèfon acaba tenint sorra la millor solució per poder desfer-se d'ella és bufar els grans de sorra o donar-li uns cops suaument amb una tela sense fregar-la per la pantalla, evitant que aquesta es ratlli.

Per no danyar els components electrònics interiors, es recomana que els usuaris apaguin el dispositiu i tregui els grans de sorra bufant en les obertures exteriors.

En cas que el telèfon caigui a l'aigua, la millor solució és apagar-lo de manera immediata, extreure la bateria, la targeta SIM i la targeta SD i assecar-ho el màxim possible.

Després també es recomana que els usuaris enterrin durant dos o tres dies el dispositiu en arròs o en bosses de gel de sílice dins d'una bossa hermètica.

Un altre dels consells a tenir en compte durant l'estiu és evitar carregar els telèfons quan tenen bateria i no utilitzar-los mentre estan connectats al corrent, ja que els llargs períodes de càrrega poden afectar la seva funcionalitat.