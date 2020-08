«Reels», la nova eina d'Instagram que permet fer stories fixes a l'estil de «TikTok»

Instagram ha anunciat el llançament de Reels, un nou format que ofereix als usuaris la possibilitat de crear i descobrir vídeos curts de fins a 15 segons editats, incloent música i efectes de Realitat Augmentada, a l'estil de TikTok. A diferència dels famosos 'stories' de la plataforma, aquests vídeos no s'eliminaran a les 24 hores de la seva publicació.

Un moviment amb el qual Instagram pretén frenar el gran creixement que ha registrat en l'últim any la xarxa social xinesa, que suma 800 milions d'usuaris i que ara s'enfronta també a l'amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de prohibir l'aplicació al seu país per motius de seguretat. Un anunci que ha coincidit amb la notícia de l'interès de Microsoft per adquirir TikTok.

Instagram no es refereix directament al seu competidor, però és conscient que ha de recuperar a aquest públic més jove que ha optat pel format més desenfadat de TikTok. La resposta de la companyia dirigida per Mark Zuckerberg és Reels: "Ens hem adonat que els vídeos que es consumeixen són cada vegada més curts, d'entre 3 i 10 segons, i considerem important posar focus en l'entreteniment", explica Robby Stein, director de producte d'Instagram, en una trobada amb la premsa.

En ser preguntat pel que aporta Reels respecte a les aplicacions ja existents, Stein al·ludeix al fàcil maneig que caracteritza Instagram i la possibilitat que ofereix als creadors de compartir els seus continguts amb un públic més ampli i en sectors molt diversos. En aquest sentit, confia que tingui el mateix èxit que van tenir els 'Stories', al mateix temps que recorda que just ara es compleixen quatre anys del seu llançament.



Com funciona?

Reels és una nova funció d'Instagram, com ho són els Stories o IGTV, però en aquest cas s'amplien les possibilitats a l'hora d'incloure efectes, editar els vídeos o jugar amb la velocitat i la música. D'aquesta manera, Instagram ofereix eines per a facilitar l'enregistrament de contingut creatiu, evitant que s'elimini a les 24 hores.

L'usuari pot compartir els seus Reels amb els seus seguidors en la pantalla principal (feed) i, si té un compte públic, fer-los accessibles a tota la comunitat d'Instagram a través d'un nou espai a Explora.

El primer que fa l'usuari en obrir Reels és triar la música i la velocitat per a, posteriorment, incloure efectes de realitat augmentada i retocs d'edició al vídeo, com un temporitzador, compte enrere o l'eina 'alinear', que ajuda a crear transicions sense interrupcions. A més, els usuaris podran fer cerques sobre la base de la música o als efectes per a veure com els usen altres usuaris i agafar idees. "El que la fa única és la facilitat que resulta utilitzar-la", afirma Robby Stein.

Els Reels es poden gravar en una sèrie de clips (d'un en un), tots alhora, o utilitzant els vídeos guardats en la galeria. Per a gravar el primer clip cal pressionar i mantenir pressionat el botó de captura. Apareixerà un indicador de progrés en la part superior de la pantalla mentre es grava. Per a finalitzar cada clip cal detenir l'enregistrament.

Instagram ha provat aquesta funció en alguns països. "El que hem vist és que la gent està explotant la seva creativitat al màxim, encara que el contingut depèn molt del país. A l'Índia, per exemple, veiem molt contingut relacionat amb Bollywood i el ball, altres països aposten més per reptes (challenges) o per la moda... Però el que tots tenen en comú és la creativitat", afegeix la companyia.