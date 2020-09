5 coses que has de saber de Bizum

El confinament ha obert les portes de bat a bat a la tecnologia en tots els àmbits de la nostra vida. I sí, com diu el tòpic, ha vingut per quedar-se. Des del teletreball fins a les reserves telemàtiques per anar a la piscina. Per no parlar de les compres 'online' i els pagaments amb targeta i amb mòbil (Caixabank, per exemple, ha augmentat en el primer semestre un 57,6% el nombre de clients que utilitza el mòbil per pagar).

S'ha arribat a un punt en què ja s'està començant a debatre si els bitllets i les monedes són necessaris. De fet, l'associació Retailcat, que representa 40.000 comerços catalans, es queixa que estan tenint «greus problemes a l'hora d'ingressar les recaptacions en efectiu dels seus establiments».

Sens dubte, aplicacions com Bizum no fan més que avivar el debat i accelerar el final dels diners físics. Més còmode, més ràpid, més segur..., i gratuït. Per això el seu èxit ha sigut espectacular durant la pandèmia, tot i que mesos abans del coronavirus ja estava tenint una molt bona acceptació. A principis d'agost va arribar als 10 milions d'usuaris, i és més que probable que superi els 12 a final d'aquest 2020, després de quatre anys en funcionament, en què ha mogut 8.000 milions d'euros.

1. Què és Bizum?



Es tracta d'una eina per moure diners entre particulars a través del mòbil, utilitzant només els números de telèfon perquè els comptes bancaris dels clients (no importa que siguin d'entitats diferents) es vinculen a través del número de mòbil. D'aquesta manera no és necessari conèixer cap codi IBAN, només amb el contacte de l'agenda o el número de telèfon i una clau de quatre dígits per validar l'operació n'hi ha prou. El seu ús és gratuït.

2. Com funciona?



Per exemple, es pot utilitzar quan un grup d'amics va a un restaurant i comparteixen la despesa de l'àpat, fan un regal conjunt d'aniversari, comparteixen una plataforma d'entreteniment 'online' tipus Netflix... La mitjana és de 50 euros per transacció, i es poden fer transferències d'entre 50 cèntims i 1.000 euros a un màxim de 30 destinataris alhora. Tarda 5 segons a passar de compte a compte.

També, des del tercer trimestre del 2019 es pot utilitzar per pagar en comerços 'online' (pròximament, de manera física). Actualment, en uns 4.200 establiments (uns 5.000 quan acabi aquest any, segons les mateixes previsions de Bizum), des d'empreses grans fins a restaurants petits. També permet fer donacions a unes 1.700 oenagés.

3. Quins bancs són compatibles?



Bizum va néixer com una iniciativa de diversos bancs espanyols, com CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell i Bankia, entre d'altres, que es van associar per avançar-se a la més que previsible entrada d'altres operadors com ara 'fintech' i tecnològiques àvids de menjar-se una bona porció del pastís del mercat de pagament per mòbil. Aquest mes de juliol, ING, que tenia la seva pròpia plataforma, anomenada Twyp, ha sigut un dels últims a incorporar-se a la plataforma, integrada ara per 26 bancs. Gairebé tots.

A més dels esmentats, també formen part de Bizum Kutxabank, Caixa Rural, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, Evo, Mediolanum, Eurocaixa rural, Caixa d'Enginyers, Cajalmendralejo, Arquiabanca, Bankoa, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank i Openbank.

4. Com es descarrega l''app' de Bizum?



No hi ha una aplicació anomenada Bizum, sinó moltes aplicacions, les dels bancs compatibles amb Bizum: SabadellWallet, ImaginPay, Db Pay, Yopago... A través de la web de cada entitat es té accés a la seva 'app', que permet el pagament/cobrament per Bizum. Tota són compatibles per a iOs i Android; és a dir, amb qualsevol mòbil es poden fer aquestes transferències.

5. Quines limitacions té?



Un número de telèfon només pot associar-se a un compte bancari, però un compte bancari pot associar-se a dos números de telèfon. No és compatible amb comptes bancaris estrangers, tot i que si un número de mòbil de fora d'Espanya està associat a un compte nacional sí que pot utilitzar Bizum.

A més, es necessita que tant qui envia els diners com qui el rep estiguin donats d'alta de Bizum. Si el que cobrarà no té l''app', rep un missatge perquè es doni d'alta abans de dos dies perquè pugui rebre els diners; si no ho fa, no els rebrà. I si rep el missatge per pagar, té set dies per registrar-se i poder enviar els diners.

No permet un ús professional (els autònoms no la poden utilitzar) i l'import d'operacions rebudes per client en un dia és de 2.000 euros. El nombre d'operacions rebudes per un client en un mes, 150, igual que el nombre d'operacions emeses.