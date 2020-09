El CAC denuncia la publicitat encoberta que fan alguns influencers a TikTok

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat a la plataforma d'intercanvi de vídeos TikTok diversos vídeos que inclouen publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. El CAC ha instat TikTok a adoptar les mesures necessàries per tal que s'identifiqui de manera clara l'existència de publicitat quan els creadors dels vídeos inclouen missatges comercials en els seus continguts, tal com preveu la Directiva de serveis de comunicació audiovisual. El Consell ha analitzat vídeos de 8 tiktokers, tots amb audiències milionàries, i ha constatat que el 93% dels continguts fan publicitat encoberta de menjar ràpid, begudes ensucrades, productes de bellesa, roba, consoles i videojocs.

El CAC ha analitzat 16 vídeos amb 30,6 milions de visualitzacions de 8 'influencers' joves o adolescents, que sumen 43,4 milions de seguidors i més de 1.600 milions d'interaccions positives, i ha constatat que el 93,8% dels continguts promocionen, de manera encoberta, productes propis de la franja d'edat més jove, com ara menjar ràpid, begudes ensucrades, productes de bellesa, roba, consoles i videojocs.

Segons el comunicat del CAC, els 'influencers' que creen els vídeos, anomenats 'tiktokers' en aquesta xarxa social, inclouen els missatges comercials dins del relat del vídeo musical mateix, sense advertir el públic que en realitat es tracta de publicitat. En concret, l'informe del CAC ha constatat que els 'tiktokers' acostumen "a mostrar i a fer ús del producte, i inclouen en els seus vídeos reclams de compra, dades que permeten adquirir el producte, l'oferiment de regals o descomptes i la inclusió de missatges explícits que insten a la compra, i fan un discurs complaent envers el producte, servei o marca promocionat".

El CAC ha notificat a TikTok que la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix que les comunicacions comercials han de ser fàcilment recognoscibles com a tals i que està prohibida la publicitat encoberta.

El Consell també ha assenyalat a TikTok que els vídeos denunciats vulneren les normes pròpies de la companyia, que prohibeixen utilitzar la plataforma amb un propòsit comercial sense que la companyia ho autoritzi.

Així mateix, el CAC ha posat l'informe en qüestió en coneixement de l'Agència Catalana del Consum.

Per la seva part, el president del CAC, Roger Loppacher, ha afirmat que "les dades de l'informe sobre TikTok són particularment preocupants perquè mostren l'existència d'influencers amb milions de seguidors que gaudeixen d'una credibilitat molt elevada entre el públic infantil i juvenil i que es dediquen a incloure publicitat de manera encoberta". Lopacher ha destacat que "és molt difícil que els destinataris, bàsicament nens i nenes i adolescents, siguin totalment conscients del caràcter comercial dels vídeos que miren, de manera que es produeix una situació de desprotecció".

"Apel·lem a la responsabilitat dels creadors dels vídeos i també de les empreses que els contracten perquè siguin transparents i informin els usuaris del caràcter publicitari dels missatges". Lopacher ha instat la xarxa social a "extremar la cura per identificar aquells continguts que no s'adeqüen a la nova Directiva, a la legislació vigent de societat de la informació i de protecció del consumidor, així com als termes d'ús de la companyia mateixa".

Hashtag Challenge



L'anàlisi mostra com la quarta part dels exemples analitzats correspon als anomenats 'Hashtag Challenges', un format publicitari en què es genera un vídeo on es realitza una acció determinada i es repta a replicar-la a la resta de persones usuàries. Tot i això, els vídeos no informen ni estan senyalitzats com a contingut publicitari. Aquesta tipologia de format publicitari genera un alt grau de viralització dels continguts dins de la plataforma. El CAC ha posat com exemple que la cerca d'un dels hashtags esmentats (#Trolls2Challenge) a l'aplicació dona com a resultat un seguit de vídeos que sumen més de 170 milions de visualitzacions. Entre els continguts es poden trobar tant els de les tiktokers que han participat en la campanya publicitària com els de les persones usuàries anònimes que han respost a la convocatòria.