VÍDEO: Woven City, la ciutat on es posa en pràctica el futur

VÍDEO: Woven City, la ciutat on es posa en pràctica el futur Alba Sánchez

Woven City, la ciutat on es posa en pràctica el futur

Serà una ciutat artificial i sostenible, on conviuran els ciutadans amb el medi ambient, l'autonomia, la robòtica i la intel·ligència altificar. Així és com Toyota concep Woven City, la ciutat-laborari que ha començat a construir als peus del Mont Fuji, al Japó.

Bjrkle Ingels, famós pels dissenys de la seu de Google, a Mountain View (Califòrnia) o la Lego House de Dinamarca, ha estat l'encarregat de fer el disseny de Woven City.

Els edificis estaran construïts amb fusta per reduir les emissions de carboni i tindran plaques fotovoltaiques per obtenir energia solar, mentre que els ciutadans tindran vehicles autònoms, lliures d'emissions, per poder circular.

Els primers habitants d'aquesta ciutat, uns 360, seran els treballadors de Toyota i les seves famílies, parelles jubilades, comerciants, científics i representats del sector.

L'objectiu és arribar a les 2.000 persones i que aquests residents i els investigadors posin a prova com seria la convivència entre el medi ambient, les tecnologies autònomes, la intel·ligència artificial i la robòtica, per poder desenvolupar tecnologies del futur, gràcies a les connexions entre persones, vehicles i edificis.