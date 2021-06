El Govern activarà aquest dilluns una aplicació per detectar amb més rapidesa l’assetjament escolar i poder combatre’l, després de les 138 denúncies que s’han interposat des que fa dos mesos es va posar en marxa la nova Unitat de Recolzament a l’Alumnat en Situació de violència (USAV).

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha destacat en una entrevista concedida a RAC-1 que aquesta aplicació pretén facilitar que es denunciïn de manera senzilla els casos d’assetjament escolar, perquè els especialistes de l’USAV puguin activar-se i fer un seguiment de cada cas i actuar amb la «màxima fermesa i contundència».

Violència masclista, assetjament a LGTBI

Des que fa dos mesos es va posar en marxa la unitat especialitzada, ha rebut 183 denúncies per qualsevol tipus de violència a les escoles, majoritàriament per assetjament entre companys, però també per casos de violència masclista, contra el col·lectiu LGTBI, casos d’odi i ciberassetjament.

Cambray ha remarcat que, més enllà d’educar amb el currículum competencial, als centres educatius s’ha de prestar un «acompanyament emocional» i ensenyar a «ser persones i conviure», per la qual cosa la seva prioritat és que les escoles siguin llocs «lliures de violències i de segregació».

Aquesta nova aplicació, oberta a pares, alumnes i professors, segons el conseller, permetrà una detecció més ràpida dels casos d’assetjament i donarà peu a una anàlisi i un seguiment de la situació per donar-li resposta. L’USAV forma part del Pla d'Escoles Lliures de Violències, que la conselleria va presentar a principis del mes de març passat per desplegar-lo fins a l’any 2026.