Spotify ha dissenyat un pla de subscripció econòmic amb què ofereix accés a la seva plataforma d’‘streaming’ de música mantenint els anuncis però sense alguns dels límits presents en la versió gratuïta. Spotify Plus és una subscripció actualment en proves amb un nombre limitat d’usuaris per la que només es cobraria 0,99 dòlars/euros al mes, una desena part del que costa el servei premium (9,99 dòlars/euros).

Com expliquen a The Verge, tot i que Spotify Plus manté els anuncis, igual com passa en la versió gratuïta, aquesta modalitat inclou alguna funció addicional de la subscripció premium, ja que elimina el límit al nombre de pistes que l’usuari pot saltar a l’hora i li permet triar les cançons que vol escoltar.

La companyia tecnològica ha confirmat la prova al mitjà citat. «Sempre estem treballant per millorar l’experiència d’Spotify i rutinàriament realitzem proves per informar de les nostres decisions», ha dit un portaveu.

També YouTube ha iniciat les proves d’una nova subscripció més econòmica. En aquest cas, la plataforma de vídeo elimina els anuncis, però retira algunes de les característiques presents en la modalitat Premium, com la descàrrega per a l’escolta sense connexió o la reproducció en segon pla.