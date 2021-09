Els nous productes són pioners al estar fabricats amb materials reciclats i biocomposts Durant l'esdeveniment de presentació s'ha debatut sobre consum sostenible i sobre la importància d'innovar en tecnologies que ens permetin viure de forma més sostenible Beko ha donat a conèixer els seus últims assoliments en matèria de sostenibilitat, així com els seus objectius de cara al 2030

Beko ha presentat avui una nova gamma d'electrodomèstics fabricats amb materials reciclats i biocomposts, pioners en el sector, amb els quals la companyia aposta per promoure un consum més sostenible i reduir l'impacte mediambiental dels consumidors. L'esdeveniment de presentació ha tingut lloc al Tech Barcelona i ha comptat amb la participació del conferenciant i divulgador Marc Vidal i de l'experta en consum sostenible Brenda Chávez.

“Demandem 1,7 terres en recursos planetaris a l'any; és a dir, estem produint i consumint per sobre de la capacitat del planeta per a renovar-se”, ha explicat Brenda Chávez. Per part seva, Marc Vidal ha subratllat la importància que les empreses “identifiquin la necessitat de contribuir en tot allò que ens porti a una major sostenibilitat del planeta. En un moment en el qual és més evident que mai la nostra vulnerabilitat, resulta igualment determinant repensar la forma en la qual consumim”.

En aquest binomi entre tecnologia i sostenibilitat és precisament on s'emmarca la nova gamma d'electrodomèstics presentats avui per Beko. Per a la seva fabricació s'utilitzen ampolles de plàstic, residus de xarxes de pesca o fil industrial, així com biocomposts com closques d'ou o canya de sucre. Amb el llançament d'aquesta nova gamma la companyia pretén contribuir a crear una societat mediambientalment més sostenible.

És el moment d'actuar i prendre partit

En els últims anys, Beko i el grup Arçelik s'han enfocat especialment en el desenvolupament de productes i solucions que, sent accessibles per als consumidors, contribueixin a generar un menor impacte mediambiental, reduint el consum d'aigua, energia, detergent i residus. En aquest context, durant la trobada d'avui la companyia ha presentat els seus últims assoliments en aquest sentit, a més de donar a conèixer els seus objectius de cara al 2030.

“La sostenibilitat és imprescindible per al futur de la humanitat, així com la base de qualsevol model de negoci que pretengui ser durador”, ha assenyalat Hasan Ali Yardimci, director general de Beko a Espanya. “La missió de Beko és capacitar a les noves generacions perquè visquin de forma més saludable, i una vida saludable només és possible en un planeta saludable”, ha afegit.

Entre les principals metes fixades per al 2030, la multinacional pretén aconseguir que el 100% de l'electricitat utilitzada en les seves plantes de producció de tot el món procedeixi de fonts renovables, al mateix temps que augmentar fins a un 99% el reciclatge de residus en les seves operacions globals. De la mateixa manera, Beko es compromet a reduir en un 45% el consum d'aigua i energia per producte, incrementant el contingut de plàstic reciclat al 40%.

Per a tot això, més de 1.700 investigadors de la marca, en un total de 28 centres d'I + D i disseny, treballaran per a millorar la cadena de valor social, ètica i ambiental del grup. Finalment, la companyia ha anunciat una inversió addicional de 50 milions de dòlars per al desenvolupament de noves solucions ecològiques.

Productes dissenyats amb materials reciclats per a protegir el medi ambient

D'una banda, la rentadora i la lavasecadora RecycledTub han estat fabricades amb residus plàstics que han estat transformats en una matèria primera alternativa (aproximadament fins a 60 ampolles de PET de 0,5L). Aquest procés és pioner a nivell internacional i permet reduir significativament les emissions de diòxid de carboni.

En relació al reciclatge que s'ha generat des que es va iniciar el projecte en 2017, la companyia ha aconseguit reciclar 58 milions d'ampolles de plàstic amb una reducció de les emissions de CO₂ de gairebé 2.200 tones.

El forn RecycledNet, per part seva, ha estat fabricat a partir de residus extrets de les xarxes de pesca i fil industrial. Concretament, el 5% prové dels residus reciclats de la xarxa de pesca i un 65% de residus de fils industrials utilitzats en peces de plàstic de la porta i la coberta de la pantalla. A més, el 50% de la coberta interior del forn està fabricada amb residus de fils industrials.

D'altra banda, l'assecadora RecycledDry ha estat dissenyada amb un 15% de plàstic reciclat de mitjana, incloent la carcassa del dipòsit d'aigua i la tapa posterior. Gràcies a aquest projecte, s'han reciclat 2.420 tones de plàstic durant els dos últims anys.

Productes fabricats amb biocomposts per a generar una reducció en la petjada de carboni

En paral·lel, el frigorífic BioCycle és un dels productes fabricats amb biocomposts per a protegir el planeta. Els components, en aquest sentit, són compostos duradors d'origen biològic. A més, les safates d'ous han estat dissenyades amb residus de closques d'ou i bioplàstics, així mateix, la coberta del ventilador és 100% bioplàstic procedent de recursos sostenibles com el midó de blat de moro o la canya de sucre. Finalment, la junta de la porta s'ha produït amb un 25% de materials de base biològica com l'oli de soia.

AutoDose, reduint els químics amb un sistema de dosatge automàtic

Finalment, el rentavaixella AutoDose incorpora un sistema de dosatge automàtic de detergent que és garantia de màxima comoditat i eficiència. Aquesta tecnologia pionera dosifica la quantitat òptima de gel i abrillantador segons el volum de càrrega i el nivell de brutícia. Aquest electrodomèstic utilitza fins a un 28% menys de detergent en cada rentada.

Així mateix, simplifica el dia a dia dels usuaris reduint el temps dedicat a rentar i elimina la preocupació d'emplenar el caixetí durant tot un mes. El rentavaixella porta incorporat un indicador que avisa quan és necessari emplenar-lo.