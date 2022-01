L'iPhone 14, successor dels últims llançaments d'Apple iPhone 13 i iPhone 13 Pro, podria incloure una perforació en forma de píndola per a integrar els sensors de FaceID, en lloc de l'habitual 'notch' de la marca.

Així ho ha revelat l'analista de Bloomberg Mark Gurman, qui ha avançat a través el seu 'newsletter' en una nota recuperada per Gizmochina, que la companyia dirigida per Tim Cook hauria optat per incloure una perforació allargada capaç d'incloure els sensors necessaris per al reconeixement facial.

De moment, no ha esmentat en quina zona del panell vindrà integrada aquesta perforació, és a dir, si s'inclourà en el centre com presenten els últims models d'Apple on s'alberga la càmera frontal TrueDepth o en un dels laterals de la pantalla.

Segons una nota compartida amb els inversors a la qual va tenir accés Apple Insider el mes de juliol passat, el pròxim model d'Apple incorporarà per primera vegada un cos d'aliatge de titani que la companyia ja empra en altres productes com Apple Watch o Apple Card.

Convé recordar que Apple ja va introduir-ho per primera vegada amb l'iPhone X el 2017 i, des de llavors, s'ha mantingut en la resta de models que ha llançat, com iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro o iPhone 12.