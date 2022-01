Instagram està implementant una subscripció de pagament perquè els usuaris puguin accedir a imatges o vídeos en directe exclusius d'uns certs creadors de contingut en aquesta xarxa social.Segons ha indicat la companyia en un comunicat, amb aquesta eina de monetització busquen posar a la disposició dels creadors una forma alternativa d'augmentar els seus ingressos en la xarxa social i connectar i interactuar amb els seus seguidors.

Instagram Suscriptions està disponible de moment per a un grup reduït de creadors dels Estats Units des d'aquest dimarts, encara que la intenció és estendre'l a un major número en els pròxims mesos.

Ofereix tres opcions diferents per a accedir a aquest contingut exclusiu. D'una banda, Suscriber Lives, vídeos en directe als quals tenen accés els subscriptors de manera exclusiva. Aquests es diferencien d'altres continguts en directe perquè apareixen envoltats per un cercle de color lila, segons ha confirmat el director executiu d'Instagram, Adam Mosseri.

Suscriber Stories, per part seva, són històries destinades únicament als usuaris que s'hagin subscrit a aquests canals, els qui poden interactuar amb els creadors amb l'ús de 'stickers'.

Finalment, Suscriber Badges és una opció que permet als creadors de contingut identificar als seus subscriptors mitjançant una icona en color lila quan aquests comenten les seves publicacions del 'feed'.

Els creadors que implementin les subscripcions podran establir un preu mensual a la seva elecció i incloure un botó en el seu perfil perquè els seus seguidors puguin convertir-se en subscriptors.

Instagram també ha indicat en aquest comunicat que, igual que Meta amb les subscripcions de Facebook, en aquesta xarxa social tampoc es cobraran comissions als creadors que utilitzin aquesta eina per a monetitzar els seus continguts fins a 2023.

Aquest format per a obtenir ingressos amb les publicacions es complementaria amb altres serveis ja existents per a la generació de contingut, com Instagram Collabs, un format de coautoria que permet compartir el contingut del 'feed' i els 'reels' amb un altre usuari en una única publicació.