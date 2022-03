Les notícies falses, el conjunt de continguts que provoquen un nociu cercle de desinformació i que es coneixen com a ‘fake news’, no són noves però proliferen a l’empara de les noves tecnologies i plataformes d’internet. Amb l’objectiu d’ajudar a identificar-les, la Fundació Cibervoluntaris ha desenvolupat el programa formatiu Verifica2, que té per objectiu precisament lluitar contra la desinformació i la propagació de notícies falses a internet.

El programa Verifica2, desenvolupat en col·laboració amb Newtral, està dirigit a joves de 14 i 18 anys i consta de cursos gratuïts que s’imparteixen als centres educatius, de manera presencial o ‘online’. El 2021 es van realitzar més de 70 tallers en què van participar més de 1.600 joves de tot Espanya. Per a tot tipus de públic, s’ha elaborat una formació en vídeo que conté set consells per aprendre a avaluar les fonts d’informació, saber quines són fiables i desenvolupar un pensament crític.

Els tallers es desenvolupen a partir de diverses activitats dirigides que els estudiants aprenguin la importància d’analitzar la informació de manera objectiva i verificar-la abans de compartir notícies falses per vies com WhatsApp i les xarxes socials, i contribuir així de forma inconscient a la desinformació i la propagació de notícies falses.

Segons l’‘Informe digital 2021’, el 56,4% dels usuaris d’internet de tot el món estan preocupats per no saber què és cert i què no quant a les notícies a internet. Concretament, un 65,1% d’espanyols asseguren no saber quines notícies són falses. La difusió de les ‘fake news’ creix al voltant de la política o de situacions de crisi internacional com la pandèmia o la guerra d’Ucraïna. Algunes organitzacions espanyoles, com Newtral i Maldita.es, analitzen aquestes notícies per identificar les que són falses i evitar que es continuïn compartint a internet. Twitter també va llançar l’any passat als Estats Units l’eina digital Birdwatch, per lluitar contra la desinformació en aquesta xarxa social, i des de l’inici de la guerra a Ucraïna també proporciona eines i fonts fidedignes per lluitar contra la desinformació sobre el conflicte.