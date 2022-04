Twitter va confirmar aquest dimarts la seva intenció d’afegir l’opció d’editar missatges ja publicats, tot i que començarà a provar aquesta funció en el seu servei de pagament, Twitter Blue, abans que arribi a tots els usuaris. «Ara que tothom ho pregunta... Sí, hem estat treballant en una opció d’editar des de l’any passat», va assegurar la companyia a través del perfil del seu departament de comunicacions.

El missatge es referia a una enquesta que Elon Musk va crear a la xarxa social per consultar als seus seguidors si volien tenir la capacitat d’editar els missatges (tuits) una vegada publicats, i en la qual més del 70% va afirmar que sí. El magnat va fer la consulta immediatament després d’adquirir el 9,2% d’empresa i de prometre que farà «millores significatives» a la xarxa social durant els pròxims mesos. No obstant, els responsables de Twitter insisteixen que van tenir aquesta idea molt abans de la comentada enquesta.

Dilluns, Parag Agrawal, director executiu de Twitter, va confirmar que Musk s’incorporava a la junta directiva amb un tuit: «Estic emocionat de compartir que nomenarem Elon Musk membre de la nostra junta». Agrawal va afegir que la companyia ha mantingut converses amb Musk en les últimes setmanes i que aportarà «un gran valor» a l’organisme. «Ell és tant un creient apassionat com un intens crític del servei, que és exactament el que necessitem a Twitter, i a la sala de juntes, per enfortir-nos a llarg termini. ¡Benvingut, Elon!», va escriure Agrawal en un altre missatge. El mateix Musk va respondre a Agrawal amb un tuit en què mostrava el seu desig de començar a treballar en la junta directiva «per portar a terme millores significatives a Twitter en els pròxims mesos», tot i que no va oferir més detalls.

D’acord amb un document remès al regulador borsari, Musk no podrà controlar en cap moment més d’un 14,9% de la companyia, ni de manera individual o com a part d’un grup.