L’exportació és l’indiscutible motor de l’activitat econòmica d’Espanya, juntament amb el consum intern. Segons les últimes dades de comerç declarat de Duanes, les exportacions espanyoles de béns van ascendir un 24,4% en l’acumulat del gener al maig del 2022 davant el mateix període que l’any anterior. Les vendes de béns espanyols a l’exterior van arribar als 155.970 milions d’euros, fet que suposa un nou màxim històric i superen àmpliament el volum obtingut en el mateix període del 2019, abans de la pandèmia. Per la seva banda, les importacions van augmentar un 40,7% interanual fins als 182.539 milions d’euros, també màxim històric.

Per la secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, «el comerç de béns continua mostrant gran dinamisme en els cinc primers mesos del 2022. Continuen creixent les exportacions i importacions a bon ritme malgrat el complex context internacional», segons un comunicat del ministeri. Es registra un augment del dèficit comercial com a conseqüència d’un entorn internacional desfavorable i l’increment dels costos energètics, tot i que Méndes considera que si es descompten els augments de preus, l’evolució en volum de les exportacions i importacions és «molt favorable».

El creixement interanual de les exportacions espanyoles entre el gener i el maig (24,4%) va ser superior al registrat a la UE-27 (21,4%) i la zona euro (22,0%). També és superior al registrat per Itàlia (22,6%), França (20,9%), el Regne Unit (15,1%) i Alemanya (12,4%). Fora d’Europa, també van créixer les vendes dels EUA (19,5%), la Xina (11,4%) i el Japó (14,3%).

Les principals contribucions positives a la taxa de variació anual de les exportacions de gener a maig del 2022 van provenir del sector de productes químics, productes energètics, semimanufactures no químiques i alimentació, begudes, i tabac.

Les exportacions dirigides a la Unió Europea (62,8% del total) es van incrementar un 27,1% en els cinc primers mesos de l’any. Les vendes a la zona euro (55,2% del total) van pujar un 26,7% i les destinades a la resta de la Unió Europea (7,6% del total) es van incrementar un 29,9%.

Les vendes a terceres destinacions (37,2% del total) es van incrementar un 20,2% en aquest període, amb increments de les exportacions a l’Amèrica Llatina (33,6%), l’Amèrica del Nord (31,6%), l’Orient Mitjà (22,5%), l’Àfrica (21,6%) i l’Àsia excloent-hi el Pròxim Orient (0,1%). Les comunitats autònomes amb més creixements en les seves exportacions van ser les Canàries (89,1%), illes Balears (51,8%) i la Comunitat de Madrid (49%).

El maig del 2022, les exportacions espanyoles de béns van augmentar un 28,8% interanual fins a arribar als 35.045 milions d’euros, màxim històric per a qualsevol mes. Per la seva banda, les importacions també van arribar a un màxim històric i es van incrementar un 47,1% interanual fins als 39.803,8 milions d’euros. Com a resultat, es va registrar un dèficit comercial de 4.759 milions d’euros, menor que el mes anterior. La taxa de cobertura es va situar en el 88%.

Les principals contribucions positives a la taxa de variació anual de les exportacions van provenir del sector de productes químics, productes energètics, semimanufactures no químiques i alimentació, begudes i tabac. El maig del 2022, les exportacions a la Unió Europea van representar el 61,5% del total (61,3% el maig de 2021) i van augmentar un 29,3% interanual. Les dirigides a la zona euro van créixer un 27,8% i les destinades a la resta de la UE van pujar un 40,7%. Dels principals socis, destaquen els increments de vendes a Portugal (32,4%), França (27,8%), Alemanya (24,3%) i Itàlia (19,6%). Finalment, les exportacions a països tercers (no-UE) van suposar un 38,5% del total i es van incrementar un 28,0% interanual.