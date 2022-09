La <strong>desinformació </strong>a la xarxa i els <strong>atacs cibernètics</strong>son dos de les tres «amenaces» més grans que perceben els ciutadans de fins a 19 països desenvolupats, inclosos els d’Espanya. Una enquesta global elaborada pel Pew Research Center revela que la proliferació de les notícies falses a internet preocupa un 70% dels enquestats, mentre que les agressions informàtiques d’altres països n’inquieta un 67%. Només el <strong>canvi climàtic</strong> és vist com un problema encara més gran, ja que desperta la por d’un 75% dels enquestats.

El sondeig treu conclusions interessants. La difusió digital de mentides i informacions falses és vista com l’amenaça actual més gran per als ciutadans d’Alemanya, el Canadà i Malàisia, mentre que els atacs cibernètics són la principal preocupació al Japó, Corea del Sud i els Estats Units. Així, aquests dos fenòmens se situen per primera vegada per davant de la situació de l’economia global i la propagació de malalties infeccioses com la covid-19, lluny de la seva fase més agressiva. Totes dues són vistes com a grans amenaces per a una mitjana del 61%, tot i que un impacte social més gran de la inflació podria canviar en els pròxims mesos aquest ordre.

On l’ordre de preocupació ja és diferent és a Espanya. L’amenaça més gran percebuda pels ciutadans espanyols és el canvi climàtic (78%), seguida de les turbulències econòmiques (76%) i els contagis infecciosos (72%), mentre que la desinformació (70%) i els atacs cibernètics (66%) queden una mica més enrere.

En la gran majoria de països el temor dels atacs cibernètics provinents de l’estranger s’ha disparat a nivells rècord, una cosa que es podria deure a les tensions cibernètiques despertades després de la invasió de <strong>Rússia </strong>sobre <strong>Ucraïna</strong>. I és que diverses democràcies occidentals han detectat un augment dels atacs informàtics provinents de Moscou que podrien ser una resposta del Kremlin a les sancions imposades contra el règim per la guerra. En els últims cinc anys, la por dels atacs cibernètics s’ha disparat per sobre del 10% en onze països, amb Israel, Suècia i Itàlia al capdavant. A Espanya gairebé no ha variat.

Canvi climàtic, l’amenaça global més gran

L’enquesta del Pew Research Center constata que el canvi climàtic continua sent percebut com l’amenaça mundial més gran. Aquesta preocupació és especialment notòria als onze països europeus que han participat en el sondeig i en nacions com el Japó o Austràlia. En canvi, és una qüestió molt més ignorada en països com Malàisia, Singapur i els Estats Units, on tan sols un 54% dels seus ciutadans veu l’escalfament global com una amenaça.