Els accionistes de Twitter han donat aquest dimarts el seu vistiplau a l’oferta que la companyia i Elon Musk van acordar l’abril passat per tancar la venda de la xarxa social per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros). Una oferta de la qual el magnat tecnològic busca ara desprendre’s en un polèmic cas que es dirimirà als tribunals.

La votació produïda aquest dimarts suposa un pas formal més per a la venda de la plataforma a 54,20 dòlars per acció, un preu que la directiva de Twitter i Musk van acordar a l’abril, però que podria trencar-se en les pròximes setmanes. I és que el 13 de maig l’empresari va anunciar que feia marxa enrere i suspenia temporalment la compra assegurant que li havien mentit al rebaixar el nombre de comptes falsos (o bots) que operen a la xarxa social. Aquesta decisió va obrir una crisi entre les dues parts que s’haurà de resoldre en un esperat judici que arrenca a mitjans d’octubre.

Poc abans que els accionistes de Twitter donessin el seu vistiplau a l’acord de venda, els congressistes dels Estats Units havien escoltat al Capitoli el testimoni de Peiter Zatko, l’exdirectiu de Twitter que ha denunciat que la plataforma va enganyar les autoritats sobre la seva falta de seguretat i privacitat. En la seva compareixença, «Mudge» –com es coneix el prestigiós expert– ha testificat que Twitter va mentir als reguladors i al seu propi consell d’administració a l’assegurar que no tenien vulnerabilitats en els seus sistemes, exposats a l’‘spam’ i a la ingerència de potències estrangeres.

Més foc a la batalla legal

Tot i que Twitter ha assegurat que les denúncies de Zatko estan «plenes d’inexactituds», la seva denúncia afegeix més problemes per a la directiva i pot ser crucial en la seva ja espinosa batalla legal amb Musk. L’excap de seguretat va denunciar davant la Comissió del Mercat de Valors, la Comissió Federal de Comerç i el Departament de Justícia dels EUA que la plataforma no va fer prou per frenar la proliferació de ‘spam’ o missatges no desitjats i que «va mentir a Musk sobre el nom de bots».

🍿 — Naughtius Maximus (@elonmusk) 13 de septiembre de 2022

Les denúncies de Zatko confirmarien així les tesis de Musk sobre els comptes falsos que hi ha a Twitter. Conscient d’això, l’equip legal del magnat ha citat l’excap de seguretat de la plataforma en el judici que arrencarà a l’octubre i un jutge li ha permès modificar la seva demanda per permetre el seu testimoni. Musk ha reaccionat a l’aprovació dels accionistes de l’acord de compra amb el seu habitual to jocós i provocador: un emoji de crispetes que il·lustra la seva col·lisió legal amb la xarxa social com un espectacle.

Els problemes de Twitter no acaben aquí. I és que el ‘Washington Post’ ha assenyalat que els reguladors podrien respondre a les denúncies de Zatko imposant multes multimilionàries contra la companyia de l’ocell blau.