TV3 estrena «La guerra inacabada», una docuficció sobre les fosses de la guerra civil

n A Catalunya encara hi ha 5.063 famílies que reclamen un parent desaparegut, durant la guerra civil o anys després. Des del 1999 fins a l'any passat només se n'havien identificat set. Per revertir aquesta situació, el juliol del 2017, el departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat va engegar un pla d'excavació de les fosses de la Guerra Civil Espanyola que encara queden a Catalunya i va crear el Programa d'Identificació Genètica, que té un banc que permet creuar les dades familiars amb les restes que es localitzin. Actualment hi ha unes 500 fosses localitzades.

Un equip de TV3 ha seguit durant uns mesos la feina d'antropòlegs, arqueòlegs i genetistes que obren les fosses, n'extreuen els cadàvers i n'intenten identificar les restes i atribuir-les als desapareguts. El resultat ha estat La guerra inacabada, una docuficció presentada per Antoni Tortajada que s'estrena avui, a les 22.05 h, a TV3.

El film explica cinc històries que hi ha darrere d'aquestes fosses. La reconstrucció de cada relat s'ha fet amb imatges ficcionades i l'ajuda de testimonis i familiars de les víctimes. La guerra inacabada és una coproducció de TV3, Som Batabat i el suport del departament de Justícia de la Generalitat, dirigida per Joan Gallifa i Antoni Tortajada.

Després de La guerra inacabada, TV3 emetrà l'episodi De Tremp a Balaguer. La batalla de Balaguer, de la sèrie Trinxeres, en què Carles Costa, Eloi Vila i Marc Juan, resseguint l'últim gran front de la guerra civil a Catalunya,van de Tremp a Camarassa i fins a Balaguer. L'equip visitarà la Tomba del soldat, que homenatja els soldats anònims morts a la guerra. A més d'explicar l'ocupació franquista a Balaguer i la posterior batalla, el programa descobrirà l'ofensiva republicana pel control del cap del Pont i com va ser aturada pels bombardejos de l'aviació franquista. Durant aquest itinerari, l'equip del programa coneixerà Francesc Comavella, en Sisquet, un home de 100 anys que va lluitar a la batalla de Belchite, i altres testimonis dels fets.