Penélope Cruz inaugurarà la nova temporada d'«El Hormiguero», de Pablo Motos

n Pablo Motos i el seu equip d' El Hormiguero encenten dilluns vinent la catorzena temporada del programa, a Antena 3. Segons ha informat el grup Atresmedia a través del seu web, l'escollida per donar el tret de sortida a la nova temporada serà l'actriu Penélope Cruz, que passarà pel plató per conversar amb Motos sobre el seu present professional, així com per explicar algunes anècdotes de la seva trajectòria. Cruz també s'enfrontarà a les clàssiques proves i experiments, que continuaran un any més sent una part destacada dels continguts del programa.