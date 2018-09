Comença la programació de #Vamos, el canal exclusiu d'esports de Movistar +

n Movistar aposta decididament per l'esport i ofereix l'oferta més gran en continguts esportius de la televisió a Espanya. Tot, absolutament tot: Laliga, Champions, motor, Lliga Endesa, Eurolliga, NBA, NFL, tennis, golf, rugbi, atletisme... Aquesta inigualable oferta esportiva es veurà representada a #Vamos. Inspirat en el crit de guer-ra de l'esport espanyol, #Vamos és la marca exclusiva de l'esport a Movistar. El canal, obert per a tots els clients de la plataforma, s'estrenarà avui al dial 8 a les 21.30 h amb un programa especial per explicar com es veurà l'esport a #Vamos. Aquest espai tindrà de públic la resta d'experts dels diferents esports de Movistar +, que explicaran com les seves disciplines formaran part de la graella. Després, a les 22. 30h, El Gran partit de #Vamos de Juanma Castaño prendrà el relleu, i es tancarà el cap de setmana amb el resum de la jornada.

#Vamos focalitzarà el seu esforç en el prime time i en els caps de setmana. La programació es dividirà en tres eixos: retransmissions esportives, programes i informació.