Disney anuncia la tercera entrega de «Sister Act» en els propers mesos

La companyia Disney ha fixat la mirada en una de les seves propietats intel·lectuals més volgudes: Sister Act. La tercera entrega d'aquesta franquícia es troba en ple desenvolupament a les oficines de Mickey Mouse, amb l'objectiu de fer d'ella un dels plats forts de la seva nova plataforma, que serà llançada sota el nom de Disney + durant el 2019. La nova repetició de les monges més musicals té un guió de Regina Hicks –Insecure– i Karin Gist –Star–, però es desconeix si la gran estrella de la saga tornarà a l'hàbit amb un paper secundari o sent-ne la protagonista.

Segons Formula TV, de moment Disney no ha confirmat oficialment la participació de Whoopi Goldberg en el nou projecte, encara que el seu representant ha afirmat que això no és una continuació i Whoopi en principi no hi estarà implicada.

La pel·lícula original, estrenada el 1992, relata la història de Dolores Van Cartier, una cantant poc coneguda d'un cabaret de Reno, el Clar de Lluna. El seu amant, Vince LaRocca, propietari del cabaret i padrí de la màfia, mata un home davant seu. En estat de xoc, va a la policia on descobreix que ja és conegut pels seus serveis. Per protegir-la, el tinent Eddie Souther l'amaga a un convent de San Francisco disfressant-la de religiosa, on pren el nom de Marie-Clarence. Dolores té alguns problemes per integrar-se i agradar a la mare superior. Aquesta només assigna a Dolores una única tasca: ocupar-se de la coral, que fa músiques dels anys 60. Dolores dona un nou ímpetu a l'establiment religiós, convida sobretot les germanes a fer una reorquestració musical dels seus cants i a fer un concert de gospel davant del papa Joan Pau II.

Quan Whoopi Goldberg va ser la protagonista de Sister Act per primera vegada al 92 va ser nominada al Globus d'Or com a millor actriu de comèdia. Després del gran èxit de la pel·lícula a taquilla, amb més de 100 milions de dòlars recaptats, l'any 1993 es grava la segona part: Sister Act 2, de retorn al convent, on la germana Mary Clarence torna a triomfar.