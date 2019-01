Acorn TV llança la seva plataforma en 'streaming' de sèries i documentals

Acorn TV ha anunciat el llançament a Espanya de la seva plataforma en streaming de sèries i documentals de televisió de la Gran Bretanya, Austràlia, Nova Zelanda, Irlanda i el Canadà. La companyia ha detallat que els usuaris de la plataforma podran accedir als continguts sense publicitat i per 4,99 euros al mes. «El boom de l' streaming és una realitat a Espanya, on el 74% dels usuaris consumeix continguts a través d'Internet, fet que el situa com al país amb més penetració de l' streaming a tot el món, per sobre dels Estats Units», explica Miguel Penella, conseller delegat de RLJ Entertainment, matriu d'Acorn TV.

La companyia ofereix sèries de cadenes com BBC, ITV, Channel 4, ABC Austràlia i RTE; produccions de misteri, drama i comèdia de tot el món, que ara estan disponibles a Espanya en el seu idioma original amb subtítols en anglès i espanyol. Entre les produccions televisives internacionals que arriben a Espanya destaquen Doc Martin, The Secret Agent, The Last Enemy, 19 -2, Jack Taylor, Traffik o Sword of Honour.