Netflix renova «The Umbrella Academy» per a una segona temporada

Netflix ha confirmat la renovació per a una segona temporada de la sèrie The Umbrella Academy. La ficció, que narra les peripècies d'un grup de superherois, ha estat una de les grans sorpreses del que portem d'any. A la segona tanda d'episodis, que es començaran a rodar aquest mes de maig i arribaran a la plataforma l'any vinent, els personatges d'aquesta peculiar història podrien tornar a enfrontar-se a un apocalipsi, intentant tenir millor sort que en l'anterior. La sèrie es va estrenar el 15 de febrer passat i, tan sol mes i mig després, ha estat renovada per Netflix.