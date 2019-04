La cadena CBS renova «The Good Fight» per a una quarta temporada

Bones notícies per als seguidors de The Good Fight. La sèrie acaba de ser renovada per la cadena CBS per a una quarta temporada, que a Espanya es podrà seguir a través de la plataforma Movistar+. La sèrie, que es va crear a partir de la seva predecessora, The Good Wife, emet actualment els deu episodis de la tercera temporada a Movistar Series cada dijous, mentre que les dues primeres s'ofereixen completes en el servei sota demanda de la plataforma. Els creadors de les dues sèries són Robert King i Michelle King (matrimoni d'advocats i també guionistes).