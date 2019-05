«Inèdits» emet un recull d'entrevistes a Josep Palau i Fabre

Aquesta nit, a les 23.45 h, el canal 33 emetrà un nou episodi d' Inèdits, el programa d'entrevistes presentat per Peté Soler, que dedica aquesta temporada als escriptors i poetes que, al llarg dels anys 80 i 90, van poder ser entrevistats a TV3. En aquest cas, el programa emetrà un recull d'entrevistes, que inclou una lectura de poemes, al poeta Josep Palau i Fabre que mai s'han emès íntegrament.

Entre la primera i l'última hi ha quinze anys de diferència. La primera és del 1984, per al programa Mil paraules de TV3. Té una durada de cinc minuts i es va enregistrar al domicili familiar de l'Eixample on Palau i Fabre va escriure la majoria dels poemes. S'hi parla de per què va unir el món de la plàstica i les lleres, i recita els poemes Monòleg del demiürg i Ombra d'Anna. El 1991, en una cinta original de cinc minuts de durada, va recitar alguns poemes seus i va mostrar alguns objectes de la seva col·lecció pictòrica.

El 1999 es va enregistrar una nova entrevista per al Telenotícies vespre a la Galeria Montcada, amb motiu de l'exposició que s'hi va fer sobre el llibre Poemes de l'alquimista. Hi parla del deute que Barcelona té amb Pablo Picasso. Feia poc que havia publicat Dels ballets al drama, el darrer volum de la trilogia dedicada a Picasso, pel qual havia rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.