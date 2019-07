L'escriptora i guionista Rosa Regàs repassa la seva trajectòria a «Noms propis»

Rosa Regàs visita Noms propis avui a les 18.35 h. El programa de La 2 dirigit i presentat per Anna Cler tractarà sobre la trajectòria vital de Regàs i la seva feina com a escriptora. Rosa Regàs va néixer a Barcelona fa 85 anys, on es va llicenciar en Filosofia. Entre 1983 i 1994 va ser editora i traductora per a les Nacions Unides a Ginebra, Nova York, Nairobi, Washington i París. Al llarg de la seva trajectòria, Rosa Regàs ha rebut nombrosos guardons i reconeixements com els premis Nadal i Planeta i la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.