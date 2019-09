La desforestació que pateix l'Amazones, avui al «30 minuts»

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa 30 minuts de TV3 emet Amazones, aturar el desastre, un reportatge que mostra com, després d'anys de combats contra les guer-rilles i els narcotraficants, l'exèrcit colombià s'enfronta ara a les tales il·legals de centenars de milers d'arbres a la selva de l'Amazones.

Colòmbia és, gràcies a la seva selva amazònica, el segon país més ric d'Amèrica del Sud en biodiversitat després del Brasil. Però aquest ecosistema, cada vegada més afeblit a conseqüència de l'escalfament global, es veu minat per una nova plaga: la desforestació i els incendis. Després d'anys de combats entre les guerrilles i els narcotraficants, l'exèrcit colombià i les policies locals s'enfronten ara a les tales il·legals de centenars de milers d'arbres, alguns dels quals centenaris, que només el 2017 van representar la desaparició de gairebé 220.000 hectàrees de bosc primari, l'equivalent al territori de Luxemburg. Aquesta situació és especialment preocupant per a les 700 comunitats indígenes que viuen en aquest ecosistema i basen la seva supervivència en els recursos del bosc. La lluita contra els agricultors àvids de noves terres i els talladors i miners il·legals és una de les tasques encomanades a l'exèrcit, que patrulla en helicòpters per detectar les accions il·legals, detenir els autors i neutralitzar la maquinària.

Alguns estudis han calculat que cada hora s'arrasen 25 hectàrees de selva verge que, principalment, seran destinades a la cria de bestiar. Les explotacions intensives van rosegant cada dia un tros més gran de l'Amazones colombià que ocupa el 42% de la superfície del país, amb 39 milions d'hectàrees.

La selva amazònica té prop de sis milions de quilòmetres quadrats, repartits entre vuit països i és la selva tropical més extensa del món. Es considera la reserva verda més gran perquè, encara avui, representa la meitat de totes les que hi ha a la Ter-ra. És coneguda com el «pulmó del planeta», encara que el títol que ostenta és una mica excessiu perquè, de fet, està en equilibri climàtic, és a dir que el CO2 que absorbeix i l'oxigen que allibera és el mateix.

En els últims 50 anys ha desaparegut prop del 20% de la superfície total de la selva de l'Amazones i els científics alerten que, si s'arriba al 40%, la pèrdua d'aquest immens pulmó verd, patrimoni de la humanitat, serà irreversible i la selva es convertirà en una sabana.