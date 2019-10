Mor als 81 anys l'actriu Marta Padovan, la veu de Roseanne en català

L'actriu Conxita Alà, coneguda amb el nom artístic de Marta Padovan, va morir diumenge als 81 anys, segons va informar ahir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Coneguda pels seus papers en teatre i en sèries de televisió com Nissaga de poder, Pedralbes Centre, Laura, Majoria absoluta i Mar de Fons, va fer-se un lloc també en el món del doblatge, on entre d'altres va posar la veu en català de la popular Roseanne. Padovan va començar la carrera al cinema, a final dels 50, treballant en títols com Los desamparados, ¿Dónde vas, triste de ti? i Fanny Pelopaja, entre d'altres.