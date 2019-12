El nou anunci de Coca-Cola serà el primer que es veurà el 2020 a les cadenes privades

El nou anunci de Coca-Cola serà el primer que els espectadors podran veure tot just començar el 2020 a les cadenes de televisió estatals privades i marcarà l'inici de la nova campanya de l'empresa a nivell global. La companyia ha triat el mercat espanyol per estrenar la seva nova campanya global, que arribarà a altres països europeus en les pròximes setmanes. Després de la seva estrena a la televisió, l'espot només es podrà tornar a veure a mitjan gener en escanejar les llaunes de Coca-Cola. Segons ha explicat la companyia, l'anunci marcarà l'inici de la nova campanya del 2020 amb la qual té el propòsit de mostrar com l'empatia pot ajudar a estar més units amb els altres. «Amb la nostra nova campanya global continuarem destacant tot allò que compartim com a societat i convidarem al fet que tots tinguem en compte el punt de vista dels altres», ha destacat la directora de Màrqueting de Coca-Cola Ibèria, Esther Morillas. Les agències AKQA i Blurred han treballat al costat de Wieden+Kennedy London per aquesta campanya.