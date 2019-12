Els detectius tornen a TV3 amb la irascible «Vera» i «Shakespeare i Hathaway»

A partir d'aquesta tarda, a les 16.20, tornen amb nous capítols a TV3 dues sèries de detectius amb aires molt diferents però amb la mateixa passió per la investigació criminal. D'una banda, Vera, un drama de la cadena britànica ITV basat en les novel·les homònimes escrites per Ann Cleeves i protagonitzat per Brenda Blethyn, que es posa en la pell de la curiosa, rondinaire i irascible detectiva Vera Stanhope. I, d'altra banda, la segona temporada de Shakespeare i Hathaway: investigadors privats, de la BBC, amb uns detectius molt divertits establerts en la teatral ciutat de Stratford-upon-Avon, on res és tan tranquil com es podria pensar.