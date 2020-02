Sor Lucía Caram visita a l'Acadèmia els concursants d'«Operación Triunfo»

La monja manresana sor Lucía Caram és molt coneguda i li encanta sortir a la televisió. L'última aparició va ser ahir, quan va decidir visitar els concursants d' OT a l'Acadèmia, al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Mai en la història del programa hi havia anat una monja. Durant la conversa, sor Lucía va animar els joves a convertir-se en referents per als que els miren: «Sigueu conscients que us estan veient moltes persones, però sobretot infants i joves. La nostra societat l'aixecarà gent com vosaltres, no els que s'han passat la vida prometent coses».

En la seva intervenció, va encoratjar els concursants: «Doneu les gràcies pel que sou i pel que teniu. No podeu ser mediocres perquè avui dia està triomfant la mediocritat». Els joves de l'acadèmia hi van compartir algunes de les seves vivències més personals i es van obrir a sor Lucía.