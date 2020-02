Amazon Prime Video confirma els primers noms per a «El internado: las cumbres»

Asia Ortega ( Les de l'hoquei), Albert Salazar (Premi MAX com a Millor Actor per A.K.A.), Daniel Arias ( Cuéntame), Natalia Dicenta ( Solas) i Ramiro Blas ( Vis a vis) són els cinc primers noms del repartiment de la sèrie El internado: las cumbres, segons ha confirmat Amazon Prime Video. La seqüela de la famosa sèrie d'Atresmedia traslladarà la seva trama a un col·legi situat al costat d'un antic monestir. Els alumnes són adolescents rebels i problemàtics que viuran sota l'estricta i severa disciplina que imposa el centre per reinserir-los a la societat.